CHICAGO, Oct. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A AmIan® International, uma empresa de saúde animal da Oil-Dri® Corporation of America (NYSE: ODC} é líder global em aditivos para alimentação animal a base de minerais que otimizam a saúde intestinal, tem o prazer de anunciar sua parceria com a VetPro como nova distribuidora no Brasil. A VetPro, uma empresa em ascensão localizada no Nordeste do Brasil, esta pronta para desempenhar um papel central na condução de direcionamento dos produtos inovadores da AmIan, particularmente Calibrin-Z® e Varium®, para atender as demandas do mercado do Norte do Brasil.

Essa colaboração fundamental deve acelerar a estratégia de crescimento da Amlan na América Latina. O novo relacionamento é um marco significativo para a Amlan, pois busca capitalizar o setor de nutrição animal em rápida expansão do Brasil, que produziu 81,l milhões de toneladas de ração em 2022. Ao combinar os avançados aditivos para alimentação animal a base de minerais naturais da Amlan com a ampla experiência e capacidade de distribuição regional da VetPro, a parceria visa promover soluções inovadoras de aditivos para a alimentação animal e posicionar a Amlan para um crescimento substancial de participação de mercado e um maior impacto regional.

Como parte do seu compromisso com o avanço da saúde animal no Brasil, a AmIan ira oferecer dois de seus principais produtos - Calibrin-Z e Varium - na região Nordeste com o seu novo acordo de distribuição. O Calibrin-Z oferece proteção abrangente contra uma ampla gama de micotoxinas nocivas que ameaçam a saúde de bovinos, suínos, peixes e aves, enquanto o Varium fortalece a barreira intestinal, melhorando a saúde intestinal e a produtividade geral das aves. Como parte dessa parceria, a VetPro utilizara sua forte rede de distribuição e relacionamento com os clientes para promover efetivamente os produtos da Amlan. Como amplo conhecimento e alcance da VetPro nesta região essencial, a AmIan tem como objetivo oferecer soluções de ponta aos produtores locais, ajudando a melhorar a saúde animal e impulsionar o desempenho em um dos mercados mais dinâmicos do Brasil.

"Estamos muito contentes em colaborar com a VetPro para expandir nosso alcance no Brasil", disse o Dr. Robin Jarquin, Diretor Regional da América Latina na AmIan International. "O seu entendimento do mercado e dedicação a industria alinha-se perfeitamente com a nossa missão de fornecer soluções de alta qualidade que ajudam os produtores de proteínas a alcançar os melhores resultados."

"Estamos orgulhosos desta parceria com a Amlan International", disse Raul Ferreira, coproprietário e diretor comercial da VetPro. "Os produtos inovadores da AmIan, particularmente Calibrin-Z e Varium, complementam nossa visão de fornecer as melhores soluções de aditivos alimentares para nossos clientes. Juntos, estamos confiantes na nossa capacidade de impulsionar o crescimento e apoiar a indústria avícola e pecuária no Brasil." "Também estamos confiantes de que a qualidade dos produtos da AmIan e todos os serviços técnicos fornecidos pela equipe da AmIan podem agregar muito para a nossa região", acrescentou Matheus Costa, coproprietário e diretor técnico da VetPro.

Esta parceria marca um passo significativo para a AmIan que busca aprimorar sua presença no mercado brasileiro, um país conhecido por seu vasto cenário agrícola e robusto setor pecuário. A colaboração com a VetPro reflete o compromisso da AmIan em atender as necessidades em evolução dos produtores de animais e apoiar seu sucesso por meio de soluções avançadas de tecnologia mineral.

Sobre a Amlan International

A AmIan International é uma empresa de saúde animal da Oil-Dri Corporation of America, líder global em produção e comercialização de minerais adsorventes. A Oil-Dri utiliza seus mais de 80 anos de experiência em ciência mineral na mineração e processamento seletivo dos seus minerais exclusivos para os mercados de consumo. A Oil-Dri Corporation of América, atuando com o nome "AmIan International" tem suas ações negociadas publicamente na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ODC). A AmIan International vende aditivos para a alimentação animal em todo o mundo. A disponibilidade do produto pode variar de acordo com o país. As afirmações contidas neste documento não são afirmações medicas e podem ser diferentes de acordo com os requisites do governo. Para mais informações sobre a Amlan International, visite www.amlan.com.

Contato: Reagan Culbertson, Vice-Presidente de Marketing Estratégico, B2B

Email: Reagan.culbertson@amlan.com

