RIADE, Arábia Saudita, Oct. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Em uma etapa que solidifica sua posição de líder como instituição de saúde regional e internacional, o King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC) celebrou o sucesso da realização de 500 transplantes renais desde e implantação do Programa de Doação Renal Pareada em 2011. Esta conquista sem precedentes, inigualável por qualquer outra instituição de saúde do Reino ou do Oriente Médio, cimenta sua reputação como líder global em transplante de órgãos e fortalece seu papel pioneiro no fornecimento de soluções inovadoras para pacientes com insuficiência renal.

Desde o início deste ano, o KFSHRC realizou com sucesso 100 transplantes renais pareados, marcando uma conquista significativa em soluções inovadoras de saúde, aumentando as chances do paciente de receber um rim compatível. Isso se baseia em um mecanismo preciso que permite a troca de rins entre pacientes cujos tipos sanguíneos ou tecidos sejam incompatíveis com seus doadores originais. Ao facilitar as trocas de doadores entre diferentes pacientes, o programa garante taxas de compatibilidade mais altas, oferecendo uma solução quem anteriormente lutava para encontrar doadores adequados.

As mulheres representaram 62% dos beneficiários do Programa de Doação Renal Pareada, enquanto os homens representaram 38%. Além disso, 29 crianças foram beneficiadas pelo programa, destacando a diversidade de casos abordados por esta iniciativa inovadora de transplante de órgãos.

Na Global Health Exhibition em Riade, o KFSHRC é Patrocinador Platinum, apresentando aos visitantes informações sobre o Programa de Doação Renal Pareada e o seu impacto no aprimoramento da saúde, juntamente com uma ampla gama de outras soluções e inovações de saúde.

Essa conquista elevou o número total de transplantes de rins bem-sucedidos no KFSHRC para 5.000 desde a criação do seu Programa de Transplante de Órgãos em 1981, posicionando o hospital entre um grupo seleto de centros de saúde de elite em todo o mundo que atingiram esse marco significativo no transplante de rins. O KFSHRC alcançou taxas de sobrevivência de pacientes após o transplante de um ano de 97% a 99%, mostrando a eficácia do sistema de saúde do Centro de Excelência em Transplante de Órgãos do KFSHRC e o compromisso do hospital com sua missão humanitária de aprimorar a vida dos pacientes.

O transplante renal no KFSHRC é uma pedra angular da experiência do hospital, com sua vasta experiência adquirida nas últimas quatro décadas, com um crescimento consistente tanto no número de transplantes realizados quanto nas taxas de sobrevivência do paciente. Somente no ano passado, ele realizou 80 transplantes pediátricos de rins, o maior número já realizado por qualquer hospital em um único ano. Desde 2010, o KFSHRC realizou 3.000 transplantes de rim, incluindo aproximadamente 1.250 nos últimos três anos.

Vale ressaltar que o KFSHRC foi classificado em primeiro lugar no Oriente Médio e África e em 20º lugar em todo o mundo na lista dos 250 melhores Centros Médicos Acadêmicos pelo segundo ano consecutivo e foi reconhecido como a marca de saúde mais valiosa do Reino e do Oriente Médio, de acordo com o ranking Brand Finance de 2024. Além disso, no mesmo ano, ele ficou classificado entre os 250 melhores hospitais do mundo, sendo incluído na lista World’ Best Smart Hospitals de 2025 da prestigiada revista Newsweek. Para mais informação, visite www.kfshrc.edu.sa ou entre em contato com a nossa equipe de mídia em mediacoverage@kfshrc.edu.sa.

Contato com a Mídia:

Essam AlZahrani

+966 55 525 4429

mediacoverage@kfshrc.edu.sa

Foto deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c900fae2-b8bc-4d90-ab53-9250a3d3e5f4

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9260837)