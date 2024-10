A NEQSOL Holding, um grupo de investimento global que gerencia várias empresas em onze países a partir de suas sedes em Amsterdã, Baku e Kiev, encontra-se atualmente no processo de aquisição da United Mining and Chemical Company JSC (UMCC) – uma das maiores produtoras de matéria-prima de minério de titânio do mundo.

A Cemin Ukraine, uma empresa que é parte da NEQSOL Holding, está no processo de aquisição de 100% das ações da estatal United Mining and Chemical Company após um leilão para a privatização da empresa. O acordo de privatização foi aprovado pelo Gabinete de Ministros da Ucrânia e está sujeito agora às aprovações regulatórias adicionais.

A United Mining and Chemical Company JSC está posicionada entre as dez principais produtoras e processadoras de concentrados de minério de titânio e zircônio do mundo. Em 2020, a empresa registrou a produção de 350.000 toneladas de concentrados de minério de titânio e zircônio. A UMCC foi estabelecida pelo governo da Ucrânia para administrar e operar a planta de mineração e metalurgia de Vilnohirsk, situada na região de Dnipropetrovsk, e a planta de mineração e processamento de Irshansk, localizada na região de Zhytomyr da Ucrânia.

Com a aquisição da United Mining and Chemical Company, a NEQSOL Holding continua a implementar a expansão estratégica de negócios internacionais. A UMCC é uma das maiores produtoras de matérias-primas de titânio, que tem grande importância e aplicação em várias indústrias estratégicas. Após a conclusão, este acordo fortalecerá a posição da Holding na arena de negócios internacionais.

Volodymyr Lavrenchuk, diretor regional da NEQSOL Holding Ukraine, comentou: “A NEQSOL Holding encontra-se atualmente no processo de aquisição da UMCC, que inclui várias etapas adicionais. Com este passo ousado, a Holding contribui com os esforços de reconstrução da Ucrânia e assinala positivamente a outros investidores globais para que considerem investir na Ucrânia. Após a conclusão, a Holding espera o desenvolvimento estratégico e modernização da UMCC, de acordo com todos os controles globais relacionadosàindústria de titânio”.

Sobre a NEQSOL Holding:

A NEQSOL Holding é um grupo de investimento global que emprega mais de 12.000 pessoas em 11 países, incluindo os EUA, Reino Unido, Azerbaijão, Ucrânia, Holanda, Geórgia e Turquia. O grupo opera por meio de três sedes localizadas em Amsterdã, Baku e Kiev e administra negócios em telecomunicações, energia, construção, alta tecnologia e agora indústrias de titânio. A NEQSOL Holding atende a mais de 25 milhões de clientes do mundo inteiro. https://www.neqsolholding.com/

Sobre a UMCC Titanium:

A UMCC é uma empresa mineradora no ramo de areias minerais de titânio com operações no segmento inicial de extração, processamento e beneficiamento de recursos minerais. A UMCC é uma das maiores mineradoras de ilmenita (titanato de ferro) e rutilo (dióxido de titânio) do mundo. Desde 2019, está sob a gestão do Fundo de Propriedade Estatal da Ucrânia. Está entre os 100 maiores contribuintes da Ucrânia. https://www.umcc-titanium.com/en/

