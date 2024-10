No evento de inovação anual da Lenovo, o Tech World, a Lenovo e a FIFA revelaram a empresa multinacional como Parceira Oficial de Tecnologia da FIFA, a categoria de patrocínio de mais alto nível da FIFA, em um acordo que inclui a Copa do Mundo da FIFA 2026™ no Canadá, México e Estados Unidos, e a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027™ no Brasil.

As duas competições permitirão que a Lenovo aumente ainda mais sua presença global entre os fãs do esporte mais popular do mundo, além de proporcionar tecnologias integradas e inovadoras que tornarão o futebol mais acessível e envolvente para todos, fazendo com que o jogo se expanda para o mundo inteiro.

Os produtos, serviços e soluções da Lenovo, incluindo o seu conjunto emergente de inovações que alavancam e alimentam a IA (inteligência artificial), icônicos notebooks ThinkPad, tablets, celulares Motorola e servidores, serão integrados às competições de 2026 e 2027. A tecnologia alimentará experiências aprimoradas para os fãs em estádios e transmissões globais, potencializará análises aprimoradas e democratizará dados em todas as nações que jogam futebol.

O presidente e CEO da Lenovo, Yuanqing Yang, comentou: “Como uma das principais empresas de tecnologia do mundo, estamos muito entusiasmados de realizar esta parceria com o esporte mais popular e global do mundo. A Lenovo promoverá os maiores eventos esportivos e de entretenimento da história da humanidade – eventos com mais espectadores, mais nações participantes e uma demanda global sem precedentes por processamento de dados e tecnologia.

“A Lenovo tem orgulho de apoiar a visão da FIFA de aproveitar a tecnologia para elevar o jogo, aprimorar a experiência dos fãs no mundo inteiro e promover a inovação que promove a igualdade em condições de competição. Estamos entusiasmados que a nossa tecnologia de última geração e a inovação em IA estarão em destaque nos próximos torneios para demonstrar ao mundo o poder transformador da tecnologia mais inteligente.”

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, acrescentou: “Na FIFA, estamos empenhados em despertar o interesse pelo jogo no mundo inteiro e tornar o futebol acessível a todos; além disso, estamos entusiasmados em receber a Lenovo em nossa jornada e trabalhar com eles para a implementação de tecnologias, inovações e programas que divulguem o nosso esporte. Os dados e a tecnologia combinados nos ajudam a conhecer melhor os nossos torcedores, e planejamos utilizar isso para criar experiências incomparáveis e inesquecíveis para os fãs da Copa do Mundo da FIFA 2026 e Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027.

“Na Lenovo, contamos com uma parceria que nos apoiaráàmedida que evoluímos e inovamos, investindo em tecnologia digital e inteligência artificial para as gerações futuras.”

A colaboração histórica é o primeiro acordo entre a Lenovo e a FIFA, e se baseia na tradição da Lenovo em promover a tecnologia que sustentou e ainda sustenta muitas propriedades esportivas globais relevantes.

Sobre a Copa do Mundo FIFA 2026™ e Copa do Mundo Feminina FIFA 2027™

A Copa do Mundo da FIFA™ contará com 48 seleções e pela primeira vez na história, será sediada por três países em 2026. A competição retornará aos Estados Unidos após a edição de 1994 com 24 equipes, enquanto 2026 marcará a terceira vez que o México receberá o mundo para o torneio global. O Canadá possui tradição em sediar os principais torneios femininos e juvenis da FIFA, incluindo a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2015™. O ano de 2026 será a primeira vez que o torneio masculino sênior da FIFA será disputado no Canadá.

A Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027 será a décima edição do torneio e, assim como na Austrália e na Nova Zelândia em 2023, contará com 32 seleções. O Brasil, participante de todas as Copas do Mundo Femininas da FIFA™ da história, terá a honra de sediar a primeira Copa do Mundo Feminina da FIFA realizada na América do Sul.

Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência mundial de tecnologia com receita de US$ 57 bilhões e classificada em 248º lugar na Fortune Global 500, que atende a milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Com foco em uma visão ousada de oferecer tecnologia mais inteligente para todos, a Lenovo construiu seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo com um portfólio completo de dispositivos habilitados para IA, prontos para IA e otimizados para IA (PCs, estações de trabalho, smartphones, tablets), infraestrutura (servidor, armazenamento, borda, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), software, soluções e serviços. O investimento contínuo da Lenovo em inovação que muda o mundo está construindo um futuro mais equitativo, confiável e inteligente para todos, em todo o mundo. A Lenovo está listada na bolsa de valores de Hong Kong como Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Para saber mais, acesse https://lenovo.com e leia sobre as últimas notícias através de nosso StoryHub.

