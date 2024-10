A EuroHPC Joint Undertaking (EuroHPC JU) assinou um contrato de compra com a IQM Quantum Computers (IQM), líder mundial em projeto, construção e venda de computadores quânticos supercondutores. De acordo com o contrato, a IQM entregará dois sistemas quânticos Radiance avançados de 54 qubits e 150 qubits no segundo semestre de 2025 e até o final de 2026, respectivamente.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20241016239433/pt/

IQM Quantum Computer (Photo: Business Wire)

Os dois sistemas específicos, que apresentam qubits de alta qualidade e fidelidades líderes do setor, desempenharão um papel fundamental na execução de algoritmos quânticos em uma série de domínios de aplicativos.

Os sistemas serão integradosàinfraestrutura de computação de alto desempenho no Centro de Supercomputação Leibniz (LRZ) da Academia de Ciências e Humanidades da Baviera, na Alemanha, e serão acessados ??por cientistas, pesquisadores e usuários finais europeus do setor em toda a Europa, permitindo a utilização de fluxos de trabalho HPC-QC totalmente híbridos desenvolvidos como parte do Munich Quantum Software Stack (MQSS).

O LRZ é um dos seis locais europeus que atualmente operam e desenvolvem supercomputadores híbridos, acelerados por tecnologias quânticas para a EuroHPC JU. A partir da primavera de 2025, esse sistema será disponibilizado para a comunidade de pesquisa europeia como uma primeira etapa, uma oportunidade estratégica que contribuiu para que a EuroHPC JU selecionasse o LRZ.

Essa disponibilidade antecipada ajudará a unir as fases de desenvolvimento e instalação dos sistemas Euro-Q-Exa e seus componentes, garantindo que os pesquisadores possam acessar a tecnologia quântica o mais rápido possível. A EuroHPC JU e seus coinvestidores nacionais têm o compromisso de posicionar a Europa como pioneira no desenvolvimento de hardware e software quânticos prontos para o mercado.

No verão de 2024, o LRZ e a IQM lançaram o primeiro computador híbrido HPC-quântico, equipado com um processador de 20 qubits. Essa colaboração abrirá ainda mais novas possibilidades de inovação em computação quântica.

“O contrato para a aquisição do sistema quântico europeu Euro-Q-Exa no Centro de Supercomputação Leibniz, em Garching, assegura ao Estado Livre da Baviera uma posição de liderança na Europa. Graçasàcooperação com a pioneira startup quântica IQM, estamos ajudando a construir a infraestrutura europeia. Aqui na Baviera, testaremos e desenvolveremos ainda mais as aplicações práticas da computação quântica. É fundamental que estejamos envolvidos quando se trata de uma das tecnologias mais promissoras do futuro. A quantidade de 54 qubits não parece muita, mas é a porta de entrada para um universo totalmente novo. No futuro, os pesquisadores poderão fornecer respostas a perguntas antes insolúveis. Parabenizo a LRZ e a IQM por seu sucesso na Liga dos Campeões da computação quântica”, disse Markus Blume, Ministro da Ciência e das Artes do Estado da Baviera.

“Desde a nossa criação, provamos não apenas nossas capacidades técnicas de entrega, mas também mostramos inúmeras vantagens da integração da computação quântica com recursos de computação de alto desempenho (HPC)”, disse Dr. Jan Goetz, Co-CEO da IQM Quantum Computers. “Os esforços de colaboração em toda a Europa para integrar a computação quântica aos centros de HPC são impressionantes e estão perfeitamente alinhados com nossa estratégia tecnológica. Conforme continuamos atendendo às necessidades aceleradas de nossos clientes em todo o mundo, estamos entusiasmados com a implantação de nossos sistemas avançados no LRZ, impulsionando descobertas científicas, promovendo Pesquisa e Desenvolvimento e criando novas oportunidades de inovação industrial na Alemanha e em toda a Europa.”

“Estamos muito orgulhosos de poder construir a fundação de um ecossistema quântico europeu com o Euro-Q-Exa. No LRZ, a computação quântica está sendo disponibilizada aos usuários para obter novos insights em pesquisa. A colaboração na Europa e com nosso parceiro IQM torna esse passo possível e nos permite continuar trabalhando na vanguarda do desenvolvimento global da computação quântica”, disse o Prof. Dr Dieter Kranzlmüller, Presidente do Conselho de Administração do Centro de Supercomputação Leibniz.

Para mais detalhes sobre os sistemas híbridos adquiridos pela EuroHPC JU, veja seu último comunicadoàimprensa: https://eurohpc-ju.europa.eu/signature-procurement-contract-eurohpc-quantum-computer-located-germany-2024-10-15_en

Sobre a EuroHPC Joint Undertaking

A EuroHPC-JU é uma entidade jurídica e financeira estabelecida em 2018, que assinou acordos com seis data centers na Europa em junho de 2023 para hospedar e operar computadores quânticos híbridos EuroHPC-JU. O objetivo é estabelecer diferentes plataformas para computação quântica e arquiteturas quânticas híbridas e disponibilizá-las o mais rápido possível para usuários finais de toda a Europa. A integração planejada de sistemas quânticos em estruturas HPC clássicas também requer pesquisa e desenvolvimento dedicados em uma pilha de software híbrida que gerencia cargas de trabalho de computação de alto desempenho (HPC) e computação quântica (QC). Durante o trabalho de integração, todos os sites trabalharão em estreita colaboração com órgãos de padronização europeus. https://eurohpc-ju.europa.eu/index_en

Sobre a IQM Quantum Computers:

A IQM é líder global em projetar, construir e vender computadores quânticos supercondutores. A IQM fornece computadores quânticos full-stack no local e uma plataforma de nuvem para acessar seus computadores em qualquer lugar do mundo. Os clientes da IQM incluem os principais centros de computação de alto desempenho, laboratórios de pesquisa, universidades e empresas que têm acesso total ao software e hardware da IQM. A IQM tem mais de 280 funcionários com escritórios em Espoo, Madri, Munique, Paris, Palo Alto, Cingapura e Varsóvia.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241016239433/pt/

Mídia:

Email: press@meetiqm.com

Celular: +358504790845

www.meetiqm.com