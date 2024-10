Brasileiros lançam ferramentas de IA no Vale do Silício

Um grupo de 26 empresários e profissionais brasileiros das áreas de tecnologia, mídia, direito e educação participou de uma imersão inédita de quatro dias no Vale do Silício, uma das regiões mais inovadoras do mundo. O evento, promovido pelo Viva Experience, empresa de imersões de negócios, proporcionou aos participantes um mergulho nos principais cenários de desenvolvimento tecnológico, startups, big techs e investimentos dos EUA.

O programa, que ocorreu entre os dias 7 e 10 de outubro, incluiu visitas a instituições de ponta e palestras com líderes globais e brasileiros que atuam no coração do ecossistema tecnológico da Califórnia. A imersão começou com uma manhã na Plug and Play, aceleradora que impulsionou gigantes como Uber, Rappi e HubSpot. Durante a visita, o grupo presenciou o lançamento de uma nova ferramenta de inteligência artificial desenvolvida no Brasil, reforçando a crescente importância da IA para a inovação global.

"A imersão foi estruturada em quatro eixos: acadêmico, startups, big techs, e investimentos e venture capital. Acreditamos que essas vivências trazem não apenas conhecimento técnico, mas também uma visão estratégica sobre como liderar transformações nos mais variados mercados", afirma Rodrigo Costa, sócio do Viva Experience.

Conexão Acadêmica e Visão Global de Investimentos

A programação também ofereceu aos participantes uma perspectiva acadêmica, com uma visita ao Skydeck, centro de inovação da Universidade de Berkeley. O grupo foi recebido pelo diretor do centro, George Panagiotakopoulos, que apresentou um panorama dos investimentos em inovação nos Estados Unidos e fez comparações com os mercados da Ásia, Europa e América Latina, oferecendo uma visão ampla das oportunidades e desafios globais. Para facilitar a compreensão, os participantes contaram com tradução simultânea.

Outro destaque foi a aula ministrada por Flavio Feferman, brasileiro que conquistou por duas vezes o título de melhor professor em Berkeley. Feferman abordou temas como negócios, empreendedorismo e inovação, e os empresários tiveram a oportunidade de fazer perguntas sobre suas próprias indústrias e cenários específicos.

O grupo também visitou a Universidade de Stanford, onde inclusive tiveram a sorte de encontrar David Kelley, criador do design thinking, por acidente.

Empreendedorismo Robótico e Experiência com IA

Durante a imersão do Viva Experience, o grupo também conheceu o Circuit Launch, centro referência mundial em robótica e inteligência artificial. Liderada pelo brasileiro Alex Dantas, fundador da iniciativa, a visita proporcionou aos participantes uma visão do futuro da robótica e da IA.

O centro abriga cerca de 80 startups e está na vanguarda de inovações tecnológicas que ainda chegarão ao mercado, como as aplicações de IA por moléculas e membranas. O grupo foi informado sobre os planos de expansão do Circuit Launch, que colaborará com a Singularity para a criação de um novo espaço em Mountain View.

Insights de M&A e Venture Capital

No campo dos investimentos, os empresários tiveram a chance de participar de uma conversa com o advogado André Thiollier, sócio do escritório americano Foley & Lardner, que ofereceu insights sobre o cenário de M&A e venture capital no Vale do Silício. Thiollier detalhou as estratégias para captar investimentos, além de discutir as tendências de fusões e aquisições no mercado americano.

A imersão também proporcionou encontros com importantes executivos do setor de tecnologia. Rodrigo Vale, criador de um buscador vendido ao Google em 2005 e hoje engenheiro de dados da gigante de tecnologia, compartilhou suas experiências de maneira independente, ressaltando a importância da análise de dados para o futuro dos negócios. Vale participou da imersão de maneira independente e não como representante da big tech.

No entanto, após a conversa com o brasileiro, o grupo foi até a sede do Google para uma conversa com um executivo com passagens por Spotify, Netflix e que atualmente atua em projetos no YouTube. Ele conversou com o grupo do Viva Experience sobre os bastidores das inovações tecnológicas.

No Apple Park, a visita à sede da empresa da maçã também foi marcada por discussões sobre inovação de produtos, com foco nas estratégias da empresa para manter sua posição como líder de mercado.

Autonomia em Movimento e Cinema na Califórnia

Além das big techs, o grupo teve a experiência de andar em veículos autônomos da Waymo, demonstrando na prática o futuro da mobilidade urbana. Para encerrar a imersão, o grupo participou de uma conversa com Juliano Lapenda, presidente do Beverly Hills Film Festival, que apresentou um panorama sobre o mercado cinematográfico californiano e suas relações com a tecnologia, e foram até a Apex Brasil para aprender sobre internacionalização de negócios e oportunidades globais.

Próximas turmas

Além da imersão para o Vale do Silício, o Viva Experience também oferece programas para Nova York, um com foco na NRF e lojas-conceito da Big Apple e outro voltado para o cenário financeiro e de tecnologia; Orlando, para os parques da Disney e a Harley Davidson, direcionado para empreendedorismo e experiência; e Boston, onde os participantes visitam instituições de renome como Harvard, MIT e Babson, com foco em empreendedorismo e tecnologia.

“Essa foi uma oportunidade única para os empresários brasileiros se conectarem com o ecossistema global de inovação, retornando ao Brasil com uma visão renovada e insights práticos para implementar em seus próprios negócios”, destaca Carolina Livolis, sócia do Viva Experience.

O Viva Experience também realiza missões particulares, para empresas ou grupos fechados, com uma programação personalizada.