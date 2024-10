EGAESE conclui debates estratégicos e destaca inovações em Gestão de Ativos

Com uma programação intensa e diversificada, os painéis da 11ª edição do EGAESE exploraram temáticas como Tecnologia e Inovação, Impactos Regulatórios e Gestão Estratégica. As discussões sobre o uso de drones nas inspeções de linhas de transmissão e a inovação em cloud computing estiveram presentes, e a Gestão Estratégica foi evidenciada com a apresentação de cases sobre certificações e sistemas automatizados de controle de processos, reforçando a importância de práticas bem estruturadas para o crescimento sustentável do setor.

Um dos momentos marcantes envolveu a celebração da certificação da Usina Termoelétrica Ibirité, da Petrobras, na norma ISO 55001 de Gestão de Ativos, realizada durante o penúltimo dia do Encontro. Esta foi a primeira unidade da companhia a ser certificada. A MM Soluções Integradas, organizadora do evento, colaborou diretamente na preparação para esta auditoria, fortalecendo o compromisso de ambas as empresas com a excelência em gestão de ativos.

"O 11º EGAESE trouxe debates transformadores que vão impulsionar o setor nos próximos anos. As inovações tecnológicas e as práticas apresentadas consolidam o evento como uma referência em gestão de ativos, ampliando o horizonte de possibilidades para o futuro", destacou Marisa Zampolli, CEO da MM Soluções Integradas.

O evento foi palco da EXPO EGAESE, que proporcionou uma experiência de networking entre organizações e fornecedores de soluções tecnológicas (como a ABS, a AQTech, a Enline, a Norven e a Treetch), criando oportunidades para parcerias e negócios. A cerimônia de encerramento teve a entrega do Prêmio Nacional de Gestão de Ativos Engenheiro Amauri Reigado, que reconheceu o compromisso com a inovação e a melhoria contínua das práticas em gestão de ativos.

Eletrobras, CPFL Soluções, CEMIG, ENEL, CTG Brasil, Elera Renováveis e Energisa patrocinaram esta edição, que contou com o apoio institucional da ABRADEE, a ABRAMAN, a ABSOLAR, a ANEEL, a ABRETE, a ABNT e o ONS.

Com o sucesso da 11ª edição, o EGAESE segue promovendo debates estratégicos e impulsionando a evolução da gestão de ativos no país.

