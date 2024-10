Charlie é finalista em duas categorias no Prêmio GRI Awards

O Charlie, empresa especializada em moradia flexível, está entre os finalistas do Prêmio GRI Awards 2024 nas categorias Proptech do Ano e Melhor Projeto Residencial para Renda. A votação está disponível até 11 de outubro pelo link GRI Awards 2024, e os vencedores serão anunciados em 15 de novembro, durante a cerimônia que reunirá os principais players do setor imobiliário. O prêmio, organizado pelo GRI Club, reconhece práticas e projetos inovadores que impactam o mercado e a sociedade.

Na categoria Proptech do Ano, o Charlie destaca-se como uma startup atuante no setor de short stay com 4 anos de operação, gerenciando mais de 2.300 apartamentos e 65 empreendimentos. A empresa realiza aproximadamente 15 mil reservas mensais e atende a mais de 20 mil hóspedes, gerando uma rentabilidade superior ao aluguel tradicional. Com um portfólio de 4 mil unidades contratadas e R$ 2 bilhões em ativos sob gestão, o objetivo do Charlie é alcançar 15 mil apartamentos e R$ 7 bilhões em ativos nos próximos anos. A startup colabora com grandes construtoras como Cyrela e Eztec, além de gestoras de fundos imobiliários, administrando 700 apartamentos com cerca de R$ 400 milhões em ativos. A expansão também inclui a conversão de hotéis, como Ramada e Tulip Inn, e a empresa visa continuar moldando o mercado de short stay no Brasil por meio de inovações tecnológicas e eficiência na gestão.

Na categoria de Melhor Projeto Residencial para Renda, o Charlie concorre com o Iconyc House of Charlie, localizado na Vila Clementino. O empreendimento, que integra o fundo imobiliário VCRR11 em parceria com a Vectis Gestão e a Cyrela, oferece serviços como café da manhã, arrumação diária e concierge, proporcionando uma experiência comparável à de um hotel. Com 146 unidades, as opções de acomodação variam entre estúdios de 25 a 30 m² e apartamentos de dois quartos, com fácil acesso ao Parque Ibirapuera, Aeroporto de Congonhas e Avenida Paulista.

A nomeação ao Prêmio GRI reafirma o compromisso do Charlie com a transformação do setor imobiliário e a promoção de soluções sustentáveis por meio da tecnologia e inovação.

Allan Sztokfisz, CEO do Charlie, comenta: “Essa indicação é uma honra para toda a equipe. Estamos entusiasmados em ver o impacto positivo que nossas soluções trazem ao mercado e na vida das pessoas”.

O Charlie atua com mais de 3.300 apartamentos em São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro, em parceria com aproximadamente 50 construtoras e gestoras de fundos imobiliários. O objetivo do Charlie é proporcionar soluções de locação, com foco em tecnologia, atendimento on-line 24/7, e flexibilidade de estadias. A empresa também oferece treinamentos para corretores, simplificando a apresentação aos investidores, além de serviços completos para proprietários, desde a administração dos imóveis até a gestão de comunicação com os hóspedes





Website: https://blog.staycharlie.com.br/charlie-e-finalista-em-duas-categorias-no-premio-gri-awards-2024/