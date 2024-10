BIC celebra Mês das Crianças com BIC Kids e ativações

Com a aproximação do Dia das Crianças, a BIC traz uma proposta para as famílias: um mês repleto de diversão, criatividade e muitos sabores. Para comemorar essa data especial, a BIC lança a nova linha BIC Kids, que inclui um lápis de cor premium em madeira, com cores mais vivas e mais macio, além de ações interativas em parceria com a rede de lanchonetes temáticas Mundo Animal.

De 12 de outubro a 3 de novembro, quem visitar as unidades da Mundo Animal em Freguesia do Ó, Interlagos, Santo André (SP), Belo Horizonte (MG) e Florianópolis (SC) poderá participar de uma série de ativações. O espaço interativo contará com amostras e distribuição dos produtos da linha BIC Kids, proporcionando uma experiência lúdica para as crianças. A partir de 19 de outubro, a ação também se estenderá para Erechim (RS), Foz do Iguaçu (PR) e Fortaleza (CE).

Estudos mostram que a estimulação da criatividade na infância pode aumentar significativamente as habilidades cognitivas, como o pensamento crítico e a solução de problemas. Crianças que participam de atividades criativas têm níveis mais elevados de autoestima e habilidades emocionais. Que tal aproveitar o Mês das Crianças promovendo experiências educativas com os pequenos?

Sobre a Linha BIC Kids

A linha BIC Kids apresenta um novo lápis de cor premium em madeira, disponível em estojos de 12, 24 e 36 cores, além de giz de colorir e canetinhas. As novas embalagens possuem designs novos personagens. A marca investe em uma campanha 360, “Criando o UAU”, cujo objetivo é estimular a criatividade e dar asas à imaginação.

"Este lançamento e as ativações são oportunidades para conectar as crianças aos nossos produtos e incentivar a criatividade de maneira prática. Estamos continuamente investindo para oferecer experiências que satisfaçam nossos consumidores de todas as idades. Esperamos que as ativações proporcionem momentos positivos e reforcem o conceito da linha BIC Kids no Brasil", afirma Abner Pizzo, Diretor de Marketing da BIC Brasil e Argentina.

A linha BIC Kids já está disponível nos principais pontos de venda do Brasil.

Serviço: BIC Kids no Mundo Animal

Quando e onde: De 12 de outubro a 3 de novembro, nas unidades do Mundo Animal em Freguesia do Ó, Interlagos e Santo André (SP), Belo Horizonte (MG) e Florianópolis (SC). A partir de 19 de outubro, nas unidades de Erechim (RS), Foz do Iguaçu (PR) e Fortaleza (CE).