A edição 2024 do Congresso Norte Paranaense de Recursos Humanos e ESG (CONOPARH ESG) será realizada no dia 19 de outubro, das 7h às 19h, em Londrina. O evento, que terá lugar no Buffet Ogliari Jardins, é voltado para profissionais de RH, gestores e entusiastas de ESG, para a troca de experiências sobre gestão e sustentabilidade.

Com o slogan "Luz, Gestão e Emoção", o CONOPARH ESG 2024 reflete a transformação empresarial em curso, buscando alinhar práticas de governança sustentável e bem-estar organizacional. Na ocasião, serão discutidos temas como segurança psicológica, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), constelação organizacional sistêmica, teoria U, estratégias para o desenvolvimento de equipes autônomas e muito mais.

“O evento ganha ainda mais relevância no cenário atual, em que as práticas de ESG e sustentabilidade são determinantes para o sucesso e longevidade das empresas. Este é o momento de liderar com propósito e inovar em prol de um mundo mais justo e sustentável”, afirma Maurício Chiesa Carvalho, Diretor da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Paraná (ABRH-PR) no norte do estado.

Lideranças em destaque e experiência imersiva

Entre os palestrantes confirmados, destacam-se nomes como Hilária Mireski, Paula Pequeno, Daniel Andere de Mello, Carolina Quintino, Luiz DIB, Charles Santos, entre outros. A programação também incluirá workshops interativos e painéis sobre a nova legislação de empresas psicologicamente seguras, além de apresentações artísticas que integram arte e negócios de forma inovadora.

“A expectativa para 2024 é de superação. Em 2023 já abordamos IA, felicidade, entre outros. O evento deste ano traz uma programação ainda mais robusta, com palestrantes renomados e temas que refletem os desafios emergentes. Comparado a 2023, esperamos um engajamento ainda maior, com networking qualificado e troca de experiências que ajudarão os participantes a implementar soluções práticas em suas realidades, concatenando glocalização (ver global e agir local), novas práticas e tendências”, finaliza Carvalho.

O CONOPARH ESG 2024 oferecerá uma experiência all-inclusive (apenas refrigerantes serão vendidos separadamente), com alimentação (incluindo opções veganas e zero glúten), coffee breaks, estacionamento, segurança e tradutor em libras. As inscrições podem ser feitas diretamente na plataforma Sympla.

Serviço - CONOPARH ESG 2024

Data: 19 de outubro de 2024 (sábado)

Horário: 7h às 19h

Local: Buffet Ogliari Jardins (R. Primo Campana, 505 - Jardim Rosicler, Londrina)

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/conoparh-esg-2024-congresso-norte-paranaense-de-recursos-humanos-e-esg/2541488

Sobre a ABRH-PR - A ABRH-PR (Associação Brasileira de Recursos Humanos do Paraná) é uma entidade sem fins lucrativos que promove o desenvolvimento e a valorização dos profissionais de Recursos Humanos no estado do Paraná. Com uma ampla gama de atividades, incluindo workshops, seminários e grupos de aprendizado, a ABRH-PR se dedica a disseminar boas práticas de gestão de pessoas, fomentar a troca de conhecimentos e contribuir para o desenvolvimento das organizações.

Website: https://abrh-pr.org.br/