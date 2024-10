Mais de 70% dos profissionais brasileiros se dizem otimistas com os impactos da Inteligência Artificial (IA) no trabalho, segundo pesquisa do Boston Consulting Group (BCG). Do lado das organizações, 22% das pequenas empresas e 37% das grandes companhias já adotaram a IA em suas atividades, com a implementação de softwares de Recursos Humanos (RH) e gestão, de acordo com o Cetic.br.

Esse cenário reforça a importância dessa tecnologia no futuro do trabalho e nos desafios que as companhias investem para se adaptar. No Brasil, a GFT Technologies, empresa global de transformação digital, integra diariamente a IA em suas atividades no RH e demais setores da empresa, com resultados que apontam para ganhos substanciais tanto nas suas operações quanto para os seus mais de 3 mil colaboradores.

Cerca de 50% dos colaboradores já passaram por treinamentos para uso de IA;

Aproximadamente 30% dos trabalhadores também receberam treinamentos e certificações em GreenCoding;

Esses treinamentos com uso da IA contribuíram para uma redução de 30% no trabalho da área de operações de RH, com a automatização de questões recorrentes.

“Com a IA, podemos compreender melhor o comportamento e tomar medidas para melhorar a satisfação e retenção dos colaboradores. Esses são apenas alguns exemplos de como a Inteligência Artificial pode impactar positivamente a jornada das pessoas na empresa”, afirma o CEO da GFT Technologies no Brasil, Alessandro Buonopane.

Muito dessa redução do trabalho no RH da GFT no Brasil foi possível graças ao AICode, projeto que deu origem a um chatbot interno capaz de automatizar questões como folha de pagamento e benefícios. Outro elemento central para os ganhos internos da companhia é o uso do GFT AI Impact 1.0, solução desenvolvida pela operação brasileira e que permite, no uso interno, que colaboradores façam perguntas e obtenham respostas com a ajuda da IA.

Todos esses dados e informações fornecidos pelos times internos da GFT permitem que a área de RH meça, por exemplo, razões para os seus colaboradores apresentarem maior ou menor satisfação com etapas das suas rotinas diárias. Isto pode variar de questões relacionadas ao cliente ou gestor, discrepâncias entre as expectativas da posição e as responsabilidades, ou até questões de salário e promoções.

“Quando pensamos em talentos, a IA pode ser uma grande aliada, especialmente na atração de candidatos. Por exemplo, na identificação de características de liderança, isso é algo que a IA pode auxiliar. A IA pode realizar um primeiro filtro para verificar se as pessoas têm o perfil técnico e comportamental adequado para uma vaga, com base em plataformas como o LinkedIn. Esse primeiro screening pode acelerar muito o processo de recrutamento”, diz Fernanda Rodrigues, CHRO da GFT Technologies na América Latina.

Treinamentos e lideranças

Dados da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento (ABTD) mostram que organizações que atuam no Brasil investem somente 2,3% da sua folha salarial em treinamento e desenvolvimento (T&D) dos seus colaboradores. Ciente disso, a área de RH e o setor de Business Development Platform (BDP) da companhia no Brasil atuam em parceria para um treinamento mais eficaz para todos os seus colaboradores, com o auxílio da IA. Um dos resultados foi a redução do período de análise dos currículos de potenciais novos talentos. Outro aspecto positivo é a participação dessa tecnologia na identificação e desenvolvimento de potenciais lideranças internas.

Ou seja, uma etapa que levaria até dois dias – no caso de uma primeira fase de seleção de currículos – pode ser reduzida com o uso da IA, o que agiliza todo o processo e direciona os potenciais melhores candidatos para as entrevistas finais com maior rapidez.

