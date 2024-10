Mundo Corporativo

Festival Sorrisos Nos CEUs promove educação e cultura

O Festival Sorrisos Nos CEUs 2024 ofereceu experiências artísticas gratuitas para crianças, jovens e adultos em vulnerabilidade social, promovendo cultura em 15 bairros de São Paulo com baixos índices de desenvolvimento humano educacional com atividades inclusivas e acessíveis atraindo 30 mil visitantes. O festival retorna em 2025, com nova programação em fevereiro.