Mudar de casa demanda cuidados com móveis e estofados

De acordo com um levantamento realizado pela startup do mercado imobiliário Loft, em parceria com a empresa Offerwise, 21,4% dos entrevistados afirmaram que pretendem mudar de imóvel nos próximos dois anos. Outros 40,3% disseram que consideram essa possibilidade. A pesquisa, que ouviu 3.095 brasileiros, apontou ainda que 18% declararam já ter mudado de endereço nos últimos dois anos.



Com dados tão expressivos, alguns cuidados com os móveis se tornam necessários para que a mudança não afete a saúde dos moradores e a organização do novo ambiente, como afirma Pedro Sampaio, técnico em limpeza da Dr. Lava Tudo, empresa especializada em higienização e impermeabilização de estofados.



O especialista alerta que alguns itens podem carregar poeira, ácaros, bactérias e manchas, o que pode comprometer a qualidade do ar e causar alergias ou problemas de saúde. “A limpeza prévia dos móveis, estofados e eletrodomésticos é importante para quem está se mudando, pois ajuda a garantir que o novo ambiente comece higienizado e livre de sujeira acumulada”.



A pesquisa aponta ainda que 60% dos que desejam se mudar pretendem comprar um imóvel, contra 38,5% que preferem alugar. “Quem aluga um imóvel tende a se mudar com mais frequência. Logo, é importante manter os móveis higienizados para evitar contaminação durante o processo. Isso garante o bem-estar no novo lar”, destaca Sampaio.

Limpeza profissional

O técnico em limpeza da Dr. Lava Tudo reforça que a importância de higienizar estofados com um profissional é a qualidade do serviço. Isso porque apenas um profissional especializado é capaz de realizar o procedimento sem danificar os itens. “Além disso, a garantia da durabilidade é aumentada, tendo em vista que os equipamentos e os produtos utilizados são de procedência confiável, oferecendo, assim, um resultado mais satisfatório”, afirma.

Ele explica que a limpeza leva apenas de 30 a 60 minutos para ser finalizada e é feita pelo método semi seco. “O xampu especial é aplicado com um borrifador por todo o item e logo em seguida, ocorre a aspiração a vácuo para remoção completa da água com a sujeira impregnada. A secagem é rápida (de 6 a 12 horas). No mesmo dia, já é possível retomar o uso”, esclarece o especialista.

Além da higienização, é possível realizar também a impermeabilização. “Assim, você minimiza a presença de microrganismos no local e impede que líquidos e urina, por exemplo, penetrem o item, manchando-o”, acrescenta.



Cuidados frequentes



Mesmo que uma porcentagem das pessoas afirme que não pretende mudar de endereço nos próximos dois anos, o especialista ressalta que a higienização periódica dos móveis também é importante, pois promove uma maior conservação e durabilidade dos itens.



“Aspirar os estofados regularmente ou fazer uso de capas protetoras ajuda a evitar manchas e danos ao tecido. Se for preciso remover resíduos líquidos, por exemplo, sempre utilize produtos específicos para cada tipo de tecido e siga as instruções do fabricante”.

O especialista da Dr. Lava Tudo também deixa algumas dicas de cuidados diários:



- Virar as almofadas regularmente: isso ajuda a distribuir o uso e evita que uma área específica se desgaste mais rápido;

- Evitar o uso de produtos abrasivos: escolher produtos de limpeza suaves e específicos para tecidos, evitar o uso de escovas ou esponjas ásperas que possam danificar as fibras;

- Secar corretamente: após a limpeza, é preciso secar os estofados em temperatura ambiente e evitar a exposição direta ao sol.



Para saber mais, basta acessar: https://drlavatudo.com/