A empresa de gestão inteligente de energia Eaton anunciou hoje que fez parceria com a Munich Electrification para desenvolver e comercializar seu interruptor de configuração de bateria (BCS), uma solução avançada para conjuntos de baterias de cadeia dupla de 400 /800 V em veículos elétricos. Este dispositivo inovador, integrado e biestável para reconfiguração paralela / em série permite que veículos de 800 V sejam carregados de modo eficaz através de um carregador de 400 V, enquanto oferece inúmeras vantagens quando comparado a soluções tradicionais.

Eaton’s Battery Configuration Switch enables the reduction of up to 12 components in a battery disconnect unit, simplifying the system and streamlining packaging and assembly. (Photo: Business Wire)

"Na Eaton, estamos aproveitando nossa ampla experiência em desenvolver soluções de mobilidade eletrificada para lançar esta nova tecnologia promissora em parceria com a Munich Electrification, especializada no desenvolvimento de sistemas de gestão de baterias de ponta", disse Mark Schneider, presidente da eMobility da Eaton. "Há muitos veículos de 800 V no mercado, mas muitas estações de carregamento podem fornecer apenas energia de 400 V. O BCS permite flexibilidade de carregamento para consumidores que desejam acesso a uma rede expandida de carregadores DC."

Projetado para aplicações automotivas, comerciais leves e UTV, o BCS da Eaton permite a redução de até 12 componentes em uma unidade de desconexão de bateria, que simplifica o sistema e agiliza seu processo de embalagem e montagem. Além disto, o BCS minimiza a resistência de contato, ao aperfeiçoar a eficiência e o desempenho geral do sistema e reduzir o número de pontos de contato exigidos por contatores convencionais.

Garantindo padrões de segurança mais altos para veículos elétricos, o BCS tem um interbloqueio mecânico que previne curtos-circuitos de pacote devido a colisões, bugs de software ou mau funcionamento do contator. O BCS também pode manter condições estáveis ??quando a unidade de controle eletrônico perde energia. Sua natureza biestável aumenta a eficiência durante as operações normais, ao eliminar a corrente de retenção de um contator tradicional, fornecer também resiliência contra falhas de baixa tensão, e manter uma condição segura para uma ampla gama de modos de falha potenciais.

"Estamos animados em cooperar com a Eaton no lançamento desta nova tecnologia inovadora desenvolvida por nossa excelente equipe de P&D", disse Uwe Wiedemann, diretor geral da Munich Electrification. “O legado de inovação da Munich Electrification no setor de baterias para veículos elétricos combinado com a experiência da Eaton em comutação elétrica e fabricação automotiva nos ajuda a solucionar juntos os maiores desafios de nossos clientes."

A Eaton é uma empresa de gestão de energia inteligente dedicada a proteger o meio ambiente e melhorar a qualidade de vida das pessoas em todos os lugares. Fabricamos produtos para os mercados de centrais de dados, serviços públicos, industrial, comercial, produção de máquinas, residencial, aeroespacial e mobilidade. Somos orientados por nosso compromisso de fazer negócios corretamente, operar de modo sustentável e ajudar nossos clientes a gerenciar energia, hoje e no futuro. Ao capitalizar as tendências mundiais de crescimento de eletrificação e digitalização, estamos acelerando a transição do planeta para fontes de energia renováveis, que ajudam a superar os desafios de gestão de energia mais urgentes do mundo e formar uma sociedade mais sustentável para as pessoas de hoje e das futuras gerações.

A Eaton foi fundada em 1911 e está cotada na Bolsa de Valores de Nova York há mais de um século. Relatamos receitas de US$ 23,2 bilhões em 2023 e atendemos clientes em mais de 160 países. Para mais informação, acesse www.eaton.com.

Sobre a Munich Electrification

A Munich Electrification é líder em oferecer soluções inovadoras de gestão de baterias, tendo o desenvolvimento de sistemas de gestão de baterias sustentáveis ??e eletrônicos em seu DNA. A Munich Electrification oferece métodos de última geração em desenvolvimento de software e componentes eletrônicos, além de profundo conhecimento de profissionais apaixonados de 24 países que já trabalharam para fabricantes automotivos bem conhecidos. Tendo um compromisso com a inovação e uma paixão por ultrapassar os limites do que é possível, a Munich Electrification se esforça para ser uma líder distinta no fornecimento para o mundo automotivo de veículo elétricos e mais além.

