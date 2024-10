RICHARDSON, Texas, Oct. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Mavenir, fornecedora de infraestrutura de rede nativa na nuvem que está criando o futuro das redes, recebeu o prêmio Leading Lights Network Energy Efficiency Award por sua solução Energy-Efficient 5G User Plane Function (UPF).



Oferecendo substancial economia de energia, eficiência operacional e desempenho aprimorado para seus clientes de operadoras de rede móvel, a Mavenir demonstrou um sucesso notável com sua solução UPF. Com uma economia de energia significativa de 40%, mesmo sob as condições mais exigentes, como uma carga de tráfego de 100%, essa eficiência impressionante se deve em parteàutilização da tecnologia NVIDIA ASAP2 Accelerated Switching & Packet Processing™ pela Mavenir, que permite que a Mavenir acelere o plano de dados UPF em soluções NVIDIA, tendo um papel fundamental na conservação de energia. A utilização da funcionalidade Intel Infrastructure Power Manager aumenta ainda mais a economia de energia, atingindo até 62% durante cenários de 50% de carga de tráfego e carga ociosa.

Substanciais inovações e avanços tecnológicos podem ser realizados quando os líderes do setor e as tecnologias de ponta se unem. A arquitetura nativa na nuvem da Mavenir se integra perfeitamente aos processadores dimensionáveis Intel Xeon de 4ª geração eàtecnologia de aceleração NVIDIA ConnectX®-6 Dx SmartNIC. Essa potente combinação permite que os clientes aproveitem os benefícios duplos da eficiência de energia aprimorada e do processamento de pacotes de alto desempenho.

“Além de demonstrar economia significativa de energia e melhorias de desempenho para redes principais 5G, também estabelecemos um novo padrão para infraestrutura de rede com eficiência energética”, disse Ashok Khuntia, Presidente de Redes Principais da Mavenir. “Este prêmio ressalta o valor das colaborações estratégicas e da integração das nossas tecnologias ‘green by design’ avançadas na condução do progresso e da sustentabilidade em toda a indústria.”

A solução da Mavenir também viabiliza um UPF de pequeno footprint na borda, reduzindo a latência, aprimorando o processamento de dados locais e minimizando os custos operacionais. A arquitetura inovadora, juntamente com as tecnologias avançadas, garantem que os clientes da Mavenir possam alcançar significativa economia de energia e eficiência operacional.

O Leading Light Network Energy Efficiency Award é concedidoàempresa que ajudou uma operadora de rede a melhorar a eficiência energética das suas redes, aposentando ou consolidando a infraestrutura, usando software e equipamentos modernos, adotando mais operações baseadas em dados e muito mais. O Leading Lights Awards é o principal programa de premiação da Light Reading, agora em seu 20º ano. Ele reconhece as principais empresas e seus executivos por realizações notáveis no setor global de comunicações, apresentando um retrato excepcional da tecnologia, aplicativos, serviços e inovação que ajudam os provedores de telecomunicações, cabo e nuvem a se destacarem.

Light Reading's Leading Lights 2024: The Winners

Solution Brief: Função de Plano de Usuário (UPF) da Mavenir: https://www.mavenir.com/resources/mavenirs-user-plane-function-upf/

Solution Brief: Mavenir Maximiza a Eficiência Energética da Rede com Processadores Escaláveis Intel® Xeon® de 4ª Geração para Implantações de UPF de Núcleo 5G

Converged-Packet-Core_Solution-Brief_Mavenir-Intel-SPR.pdf

Sobre a Mavenir

A Mavenir está estabelecendo hoje o futuro das redes com soluções nativas da nuvem e habilitadas para IA, que são ecológicas por design, capacitando as operadoras a obter os benefícios do 5G e alcançar redes inteligentes, automatizadas e programáveis. Como pioneira da Open RAN e uma comprovada disruptora revolucionária do setor, as soluções premiadas da Mavenir fornecem automação e monetização em redes móveis em todo o mundo, acelerando a transformação da rede de software para mais de 300 provedores de serviços de comunicações em mais de 120 países, que atendem a mais de 50% dos assinantes de todo o mundo. Para mais informação, visite www.mavenir.com.

