Seprorgs faz painel com candidatos à prefeitura de Porto Alegre

O Seprorgs realizou na terça-feira, 24 de setembro, o Painel Linha de Frente com os candidatos à prefeitura de Porto Alegre. Participaram Sebastião Melo, do MDB, Maria do Rosário, do PT, e Felipe Camozzato, do Novo.

Com a eleição municipal se aproximando, o encontro trouxe ao palco as propostas dos candidatos sobre áreas como tecnologia, inovação, segurança, mobilidade urbana, saúde e educação.

A presidente do Seprorgs, Marice Fronchetti, destacou a importância de que, seja quem for o candidato ou candidata eleito, seja criado um ecossistema de inovação para Porto Alegre, promovendo uma interlocução entre o setor empresarial, o governo e a sociedade.

"Acreditamos que a tecnologia seja uma prioridade para o desenvolvimento da cidade, e esperamos que o próximo prefeito ou prefeita entenda a importância disso para o futuro da cidade", afirmou.

O vice-presidente do Seprorgs, Luís Henrique Petkovicz, reforçou a relevância de ter a oportunidade de debater pautas na área de Tecnologia da Informação.

Entre os candidatos, as propostas variaram, com atenção a todos os temas levantados. Entre os principais pontos discutidos, estiveram inovações tecnológicas, educação e a prevenção de desastres climáticos, como os que assolaram Porto Alegre e o Rio Grande do Sul recentemente.