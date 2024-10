A Copeland, líder global em soluções climáticas sustentáveis, anunciou hoje que fez a transição de seu extenso portfólio de produtos para se alinhar com a marca Copeland. Essa iniciativa de rebranding representa um marco significativo na jornada da Copeland como uma empresa autônoma, solidificando ainda mais seu compromisso de fornecer soluções climáticas inovadoras nos setores globais de mercado comercial, industrial, de refrigeração e residencial. Com o respaldo de mais de 100 anos de inovação, a visão da Copeland é criar soluções sustentáveis que melhorem a vida das pessoas e protejam o planeta hoje e para as gerações futuras.

Copeland unveils unified brand identity across product portfolio (Source: Copeland)

“A transição da nossa marca é um passo natural na transformação da Copeland. Com um portfólio de marcas mais consolidado e conectado, tornaremos mais fácil para nossos clientes e usuários finais navegarem pela nossa extensa gama de produtos”, disse Paul Mottershead, vice-presidente de Marketing e Comunicações Globais da Copeland. “Essa mudança estratégica nos permite atender às necessidades em evolução dos nossos clientes, ao mesmo tempo que unifica as soluções climáticas de próxima geração que abordam os desafios mais urgentes do setor de HVACR”.

O portfólio de produtos da Copeland era anteriormente oferecido sob diversas marcas. Essa reformulação estratégica tem como objetivo proporcionar aos clientes uma experiência de marca mais consistente e reconhecível, ao mesmo tempo que reforça os valores centrais da Copeland: sustentabilidade, confiabilidade e inovação.

Além da linha de compressores, inversores de frequência e unidades de condensação de refrigeração da Copeland, a empresa está migrando seu portfólio de controles (ou seja, controles de rack, sistema, instalações, ambientais e de fluxo), software e serviços de gestão empresarial, detecção de vazamentos, monitoramento de carga, soluções de transporte e outros componentes do sistema para a marca Copeland. As marcas que estão sendo transferidas para o nome Copeland incluem:

Eletrônicos Dixell.

Controles de fluxo, válvulas e componentes de sistema Emerson e Alco.

Controles de instalações de sistemas de rack e controladores de casos Emerson.

Detecção de vazamentos Emerson.

Soluções de monitoramento de carga Emerson.

Serviços e software ProAct.

Transportes ProAct.

Além disso, as seguintes marcas, que agora fazem parte do portfólio da marca Copeland, permanecerão e desempenharão papéis fundamentais no portfólio da Copeland:

Sensi – Termostatos inteligentes que permitem capacidades de respostaàdemanda e economia de energia em edifícios residenciais e comerciais leves.

– Termostatos inteligentes que permitem capacidades de respostaàdemanda e economia de energia em edifícios residenciais e comerciais leves. Verdant – Soluções de gestão de energia projetadas para reduzir o consumo de energia nos mercados de hospitalidade e unidades multifamiliares.

– Soluções de gestão de energia projetadas para reduzir o consumo de energia nos mercados de hospitalidade e unidades multifamiliares. Vilter – Compressão industrial e comercial e controles, especializados para aplicações de refrigeração, armazenamento a frio, bomba de calor e gás natural renovável (RNG).

– Compressão industrial e comercial e controles, especializados para aplicações de refrigeração, armazenamento a frio, bomba de calor e gás natural renovável (RNG). White-Rodgers – Termostatos tradicionais, controles de aquecimento universais e válvulas de gás para maior conforto e eficiência em espaços residenciais e comerciais.

– Termostatos tradicionais, controles de aquecimento universais e válvulas de gás para maior conforto e eficiência em espaços residenciais e comerciais. Cooper-Atkins – Dispositivos de medição de temperatura e ambientais, soluções de conformidade e sistemas de monitoramento sem fio para os mercados de serviços alimentícios e industriais.

Sob a marca Copeland, as marcas de produtos acima manterão seus nomes existentes com uma aparência e sensação atualizadas. Esta abordagem mantém os nomes de marcas altamente reconhecidos que os clientes e usuários finais conhecem e valorizam.

As atualizações nas embalagens e rótulos dos produtos para refletir as mudanças de marca estão sendo implementadas nos próximos 6 a 12 meses, garantindo uma experiência contínua e reconhecível em todos os pontos de contato até meados de 2025.

Saiba mais sobre as marcas e os esforços de rebranding da Copeland em Copeland Brands | Copeland US.

Sobre a Copeland

A Copeland é líder global em soluções sustentáveis de aquecimento, resfriamento, refrigeração e industriais. Ajudamos clientes comerciais, industriais, de refrigeração e residenciais a reduzir suas emissões de carbono e melhorar a eficiência energética. Abordamos questões como mudanças climáticas, populações em crescimento, demandas de eletricidade e cadeias de suprimentos globais complexas com inovações que promovem a transição energética, aceleram a adoção de refrigerantes naturais e de baixo GWP (Potencial de Aquecimento Global) favoráveis ao clima e protegem os bens mais críticos do mundo por meio de uma cadeia de frio eficiente e sustentável. Temos mais de 18.000 funcionários, com presença em mais de 40 países – uma presença global que possibilita atender aos clientes onde quer que eles estejam no mundo e enfrentar desafios com escala e velocidade. Nossas marcas líderes do setor e nosso portfólio diversificado oferecem inovação e tecnologia comprovadas em mais de 200 milhões de instalações em todo o mundo. Juntos, criamos soluções sustentáveis que melhoram a vida das pessoas e protegem o planeta hoje e para as gerações futuras. Para informações adicionais, acesse copeland.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

