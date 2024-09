Na ROG.e, Infotec Brasil aborda inovação e sustentabilidade

A Infotec Brasil encerrou sua participação na ROG.e 2024 apresentando tecnologias que conectam pessoas e processos para impulsionar a transição energética. O evento, considerado um dos maiores do setor de Energia da América Latina, aconteceu no Boulevard Olímpico do Rio de Janeiro, entre os dias 23 e 26 de setembro.

Entre os principais destaques apresentados, o Infolab 8087, hub de inovação da companhia, ganhou visibilidade. Em parceria com as empresas Aurora Data, Deep ESG, E-CLIC, Fracttal e R&Damasco, o ecossistema demonstrou como a tecnologia pode ser aplicada para desenvolver soluções para os mercados de offshore e onshore.

Um dos cases de maior impacto foi o "Pivotz", uma tecnologia inédita no Brasil desenvolvida para o gerenciamento e otimização de operações logísticas de pessoas. A Torre de Mobilidade e Controle de Passageiros monitora 100% do transporte terrestre de colaboradores no contexto corporativo. Na Petrobras, o CICM - Centro Integrado de Controle e Monitoramento, é localizado no Rio de Janeiro.

“Foi uma grande oportunidade poder apresentar nossas soluções inovadoras na ROG.e, especialmente em um momento tão importante de transição energética. A Infotec Brasil quer mostrar como a combinação de pessoas, processos de negócios e tecnologia pode transformar o setor de energia de forma sustentável e eficiente”, afirmou Pedro Ghiatã, CEO da Infotec Brasil.

Foco em ESG: A sustentabilidade também foi um dos pilares da participação da empresa na ROG.e. Projetos como o "Já Fui um EPI", que promove a reciclagem de uniformes descartados e gera impacto positivo em comunidades locais, foram apresentados como exemplos de como é possível integrar práticas de ESG às operações do setor.

"Na Infotec Brasil, acreditamos que a inovação deve caminhar lado a lado com a responsabilidade socioambiental. Nosso compromisso com ESG não é apenas uma estratégia, é parte fundamental do nosso propósito de transformar o setor de energia de maneira sustentável e responsável,” concluiu Ghiatã.

