Pesquisas indicam métodos eficazes para redigir um objetivo profissional

O objetivo profissional é um elemento crucial na análise de currículos, pois orienta os recrutadores na identificação da adequação do candidato à vaga. Segundo o portal de carreiras Glassdoor, um objetivo bem redigido aumenta significativamente as chances de ser notado durante o processo seletivo, evidenciando as qualificações e a compatibilidade do candidato com as necessidades da empresa.

De acordo com a Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH) o objetivo profissional deve ser claro e alinhado à posição desejada. Ao seguir diretrizes específicas, os candidatos podem destacar suas habilidades e experiências, facilitando a triagem no processo seletivo.

Pesquisa sobre a empresa e a vaga

Antes de redigir o objetivo profissional, é fundamental entender a empresa e a vaga. Estudar a missão, os valores e as necessidades da organização permite ao candidato alinhar seu perfil ao que a empresa procura. Essa abordagem aumenta as chances de ser notado pelos recrutadores.

Especificidade e concisão

Objetivos vagos reduzem a eficácia do currículo. Especialistas recomendam que os candidatos sejam diretos e específicos. Por exemplo, ao invés de "Busco uma oportunidade desafiadora", pode-se dizer: "Busco uma posição como desenvolvedor de software em uma startup inovadora, aplicando experiência em desenvolvimento de aplicativos móveis para contribuir com o crescimento da empresa". Essa formulação aumenta a objetividade.

Destaque de habilidades e experiências relevantes

De acordo com um estudo realizado pela consultoria de recursos humanos Robert Half, destacar habilidades e experiências relevantes ao cargo pretendido é um dos fatores decisivos na análise de currículos.

Profissionais que evidenciam qualificações diretamente ligadas à vaga em questão, como formações acadêmicas, experiências anteriores e certificações específicas, têm maior chance de avançar no processo seletivo.

Demonstração de interesse e entusiasmo

Conforme sugerido por publicações da Sucessor RH, demonstrar interesse e entusiasmo pela vaga e pela empresa é uma prática valorizada pelos recrutadores. Incluir palavras-chave da descrição da vaga e demonstrar familiaridade com o setor da empresa são abordagens que podem influenciar positivamente a avaliação do currículo.

Adaptação do objetivo para cada vaga

Segudo materia do LinkedIn, adaptar o objetivo profissional para cada vaga aumenta significativamente as chances de ser chamado para entrevistas. A personalização, destacando habilidades e experiências mais relevantes para a posição específica, facilita a identificação de compatibilidade entre o candidato e a vaga, contribuindo para uma triagem mais eficiente.

Além dessas recomendações, a Empregare ressalta que o uso de ferramentas online, como geradores de currículos, podem ajudar na formatação adequada do documento, oferecendo modelos otimizados para diferentes setores e tipos de vaga.

