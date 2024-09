Prêmio MPB divulga os TOP 10 da primeira fase

A primeira edição do Prêmio MPB – Melhores Podcasts do Brasil superou as expectativas de inscrições em 83%. De acordo com a organização, eram esperados entre 300 e 350 concorrentes e, após o final das inscrições, foram computados 560 participantes aptos a receber votos.

O último Podcast foi inscrito às 23h58min do dia 4 de agosto e as inscrições terminaram às 23h59min59s. Mesmo com pedidos para postergar o prazo, a primeira edição encerrou oficialmente as inscrições na data informada previamente. O público votou na primeira fase e elegeu os dez finalistas de cada categoria, que podem ser conhecidos aqui.

Além deles também está disponível a classificação e o número de votos que cada inscrito recebeu na primeira fase de votação.

Algumas categorias não atingiram o número mínimo de 10 podcasts inscritos. No entanto, para garantir que a competição siga justa e equilibrada, todos os podcasts dessas categorias avançarão automaticamente para a próxima fase.

Assim, todos os participantes têm a mesma oportunidade de continuar na disputa.

Votos zerados

Segundo os organizadores do Prêmio MPB – Melhores Podcasts do Brasil 2024, os votos da 1ª fase não serão acumulados e os 10 finalistas de cada categoria não levarão os votos recebidos para a 2ª fase.

Na 2ª fase a votação recomeça do zero e isso garante igualdade para todos os finalistas.

Como votar na 2ª fase?

As votações online da segunda fase do Prêmio MPB – Melhores Podcasts do Brasil começarão dia 23 de setembro às 00:00:01 e ficarão abertas até o dia 23 de novembro às 23h59min59s, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Para quem votou na primeira fase e já fez seu cadastro, não será preciso se cadastrar novamente.

Caso não tenha votado, o processo de cadastro é bastante simples. Qualquer pessoa poderá votar depois de se cadastrar ao escolher um dos seguintes métodos: através do Google, Facebook ou preencher um cadastro simples com nome, idade, e-mail e celular.

Se a escolha for preencher o cadastro, ela deverá realizar uma confirmação clicando em um botão no e-mail que será enviado no ato da inscrição para sua conta.

Após essa confirmação essa pessoa será direcionada para o site e estará liberada para votar em quantas categorias desejar e escolher um podcast por categoria. Não é obrigatório votar em mais de uma categoria para ter seu voto computado.

Essa fase irá selecionar os cinco podcasts mais votados, que serão os cinco finalistas e deles sairão os três mais votados, de acordo com a vontade do público.

A premiação está prevista para acontecer no dia 6 de dezembro, com transmissão ao vivo pela internet juntamente com canais parceiros de mídia do prêmio e está previsto um evento online em um local a ser anunciado em breve.

Serviço

Para ver a classificação dos podcasts em cada categoria, bast clicar aqui

Para acessar o site para votar a partir de segunda-feira, dia 23, ?basta clicar aqui?

Website: http://www.premiompb.com.br