SNEGG promove ações de gentileza e generosidade pelo Brasil

Criada em 2022 pela plataforma de Educação para Gentileza e Generosidade (EGG), a Semana Nacional EGG, que acontece de 1º a 7 de outubro, tem como missão levar gentileza, generosidade, solidariedade, sustentabilidade, diversidade, respeito e cidadania para a pauta das famílias, das escolas e universidades, dos ambientes de trabalho, dos momentos de lazer, das redes sociais, entre outros espaços de convivência, e mostrar que estes princípios podem trazer benefícios: melhoram as relações sociais, trazem bem-estar e promovem a saúde mental. Para isso, disponibiliza gratuitamente materiais informativos e interativos, de manual de autoconhecimento a estudos e pesquisas, incluindo um “kit divulgação”, com posts para redes sociais, stickers, camisetas, cartazes e até música.

Para as fundadoras da plataforma, este é um assunto sério e urgente. Nas palavras de Marina Pechlivanis, “Hoje, são preocupantes os níveis de intolerância, violência e desrespeito, dos laços de família às tratativas políticas, das negociações comerciais às redes sociais. Como mudar este cenário? Primeiro, convidamos nossa rede de parceiros para esta atuação sociotransformadora. Agora, o convite é para toda a sociedade. Cada postagem, cada mensagem, cada gesto pode fazer muita diferença nesta mobilização coletiva por uma convivência mais gentil, generosa e colaborativa.” Elpis Ziouva complementa: "Preparamos tudo de forma descomplicada e acessível, com diversidade de soluções: todo mundo pode participar".

Na página da 3ª SNEGG, o público pode conferir a programação completa, com eventos presenciais e virtuais, conhecer os resultados da 2ª edição da pesquisa O que é O que é, com o tema Cidadania, conhecer os Indicadores de Performance 7PEGG para Gestão de Pessoas e o jogo Oráculo 7PEGG, além do Manual Prático de Conhecimento e Autoconhecimento e o Teste dos Princípios 7PEGG. Também pode acessar o link para se inscrever no Prêmio Educação para Gentileza e Generosidade Escolas, que já está na 5ª edição, e conhecer os projetos vencedores.

Para facilitar a implementação, também é possível acessar tutoriais com materiais práticos sobre como aproveitar a SNEGG mobilizando as Famílias e as Comunidades, as Escolas, Universidades e os Jovens, os Ambientes de Trabalho além da Imprensa e os Veículos de Comunicação.

Apoiadores - O Movimento Bem Maior, a Fundação José Luiz Egydio Setúbal e o Instituto ACP são apoiadores oficiais da 3ª SNEGG.

“Como uma fundação que pratica a filantropia e tem como propósito ‘uma infância saudável para uma sociedade melhor’, temos muito orgulho de apoiar a Semana Nacional da Educação para Gentileza e Generosidade, para o cumprimento de nossa missão”, afirma Marcia Woods, assessora da Fundação José Luiz Egydio Setúbal. Para Carola Matarazzo, diretora executiva do Movimento Bem Maior: “o tema da Educação é um dos nossos principais eixos de investimentos sociais privados. Acreditamos profundamente na Educação como solução para criar um País mais compassivo e solidário e, nesse sentido, a realização da Semana Nacional da Educação para Gentileza e Generosidade aponta para caminhos concretos em direção a esse objetivo.” Rodrigo Pipponzi, Presidente do Conselho Diretor do Instituto ACP, complementa: “Nós elaboramos, no Instituto ACP, um manifesto onde afirmamos que queremos um Brasil mais justo e sustentável, e acreditamos na potência de uma sociedade que se co-responsabiliza e se organiza pela busca de soluções para seus desafios. E isso só será possível se os valores da Gentileza, Generosidade, Solidariedade, Sustentabilidade, Diversidade, Respeito e Cidadania estiverem disseminados e enraizados.”

Parcerias - A 3ª SNEGG conta com iniciativas de ativação junto aos parceiros Instituto Band, Insper, Escoteiros do Brasil, CPTM, Vitru Educação, Instituto Capitalismo Consciente Brasil, AMPRO, Instituto Phi, Ponte a Ponte, Leo Fraiman, Observatório do Terceiro Setor, Escola Aberta do Terceiro Setor, ABCR, IA para o Bem, Movimento Por Uma Cultura de Doação, Dia de Doar, Grupo Morena Agro, Argila, LALA, entre outros, além de seus embaixadores nas redes sociais.

Educação para Gentileza e Generosidade - Considerando a educação como um caminho viável para a conscientização social, a plataforma de Educação para Gentileza e Generosidade (EGG), projeto social da Umbigo do Mundo, oferece gratuitamente soluções sistêmicas integrativas, interdisciplinares e interpúblicos com base nos 7 princípios da Educação para Gentileza, Generosidade, Solidariedade, Sustentabilidade, Diversidade, Respeito e Cidadania (7PEGG). Para as escolas, metodologia com 27 planos de aula adequados à nova BNCC, além de Curso 7PEGG para Professores e o Prêmio EGG Escolas, já na 5ª Edição. Para as famílias, aulas práticas com vídeos, leituras e atividades. Para jovens lideranças sociais, eventos, formações e oportunidades de conexão e visibilidade com o programa O Poder dos Jovens. Para a sociedade, estudos e pesquisas inéditos com crianças e jovens. Para as empresas, dinâmicas de desenvolvimento humano para programas de treinamentos, além de manuais, testes e indicadores de performance.

