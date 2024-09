A NetApp® (NASDAQ: NTAP), a empresa de infraestrutura de dados inteligente, anunciou hoje a expansão de seu relacionamento de uma década com a Amazon Web Services (AWS) para ajudar os clientes de ambos os lados a impulsionar continuamente o crescimento e a inovação dos negócios na era da inteligência artificial (IA). A assinatura de um novo Acordo de Colaboração Estratégica (SCA na sua sigla em inglês) reforça o compromisso de beneficiar os clientes, acelerando os esforços da IA generativa, simplificando as transações e fornecendo valor CloudOps.

A NetApp e a AWS trabalham juntas há mais de uma década para acelerar a inovação para milhares de clientes do mundo inteiro. Nesse período, a NetApp alcançou mais de uma dúzia de competências da AWS, incluindo as competências de software industrial e manufatura, de tecnologia de serviços financeiros e de software de operações na nuvem. As competências da AWS validam os parceiros da AWS com experiência técnica comprovada na AWS e sucesso comprovado junto aos clientes. A NetApp é a única fornecedora de armazenamento corporativo com um serviço de armazenamento de dados originalmente desenvolvido na AWS com o Amazon FSx for NetApp ONTAP®, um serviço que libera o melhor da nuvem para os clientes, fornecendo o sistema operacional de gerenciamento de dados líder do setor na AWS. A inovação entre a NetApp e a AWS oferece aos clientes uma base tecnológica sólida para os serviços de dados e operações baseados na nuvem que os prepara para superar os desafios atuais e futuros. A NetApp também oferece suporte a operações para ambientes de infraestrutura na nuvem, incluindo AWS, com soluções CloudOps, como Spot by NetApp, NetApp Cloud Insights e Instaclustr by NetApp. Essas soluções combinam aprendizado de máquina (ML) e análise para simplificar, automatizar e otimizar operações na nuvem, ajudando os clientes a reduzirem custos, proteger seus dados e obter o máximo de seus investimentos na nuvem.

“Com as soluções na nuvem da NetApp na AWS, nossos clientes mantêm controle total sobre seus dados em todo o ambiente de nuvem híbrida, enquanto se beneficiam da escalabilidade, disponibilidade de dados, segurança e desempenho líderes do setor da AWS”, disse Ashish Dhawan, vice-presidente sênior de Cloud Sales da NetApp. “Tudo isso é possível porque nossas equipes de engenharia estão em sincronia. Juntas, NetApp e AWS ajudam os clientes a impulsionarem continuamente o crescimento e a inovação dos negócios, oferecendo experiências ricas em dados por meio da migração de cargas de trabalho e implementações de novos aplicativos na AWS.”

A ampliação da colaboração entre NetApp e AWS beneficiará os clientes ao:

Acelerar os esforços da IA generativa: o acordo acelerará os esforços da IA generativa, ajudando os clientes a impulsionarem continuamente o crescimento e a inovação dos negócios, oferecendo experiências ricas em dados por meio da migração de cargas de trabalho e implementações de novos aplicativos na AWS. A NetApp lançou recentemente a fábrica de carga de trabalho BlueXP para ajudar os clientes a conectarem o ONTAP com modelos básicos (FM) por meio do Amazon Bedrock e estender seu patrimônio de dados no local para criar aplicativos de IA generativa. A AWS e a NetApp também publicaram uma diretriz de arquitetura de referência para que os clientes integrem dados corporativos próprios no FSx for ONTAP em pipelines de IA generativa usando geração aumentada por recuperação (RAG) e APIs para Amazon Bedrock, permitindo o uso seguro e de alto desempenho com modelos básicos. A colaboração entre NetApp e AWS simplifica, acelera e permite a capacidade de gerar insights de dados exclusivos, de alta qualidade e ultrarrelevantes. O Instaclustr by NetApp gerencia bancos de dados vetoriais de código aberto, um componente crucial na entrega de resultados rápidos e precisos em arquiteturas RAG. A estreita colaboração entre a NetApp e a AWS nessas cargas de trabalho avançadas torna mais simples e mais rápido para os clientes desbloquearem o valor de seus dados usando a RAG.

o acordo acelerará os esforços da IA generativa, ajudando os clientes a impulsionarem continuamente o crescimento e a inovação dos negócios, oferecendo experiências ricas em dados por meio da migração de cargas de trabalho e implementações de novos aplicativos na AWS. A NetApp lançou recentemente a fábrica de carga de trabalho BlueXP para ajudar os clientes a conectarem o ONTAP com modelos básicos (FM) por meio do Amazon Bedrock e estender seu patrimônio de dados no local para criar aplicativos de IA generativa. A AWS e a NetApp também publicaram uma diretriz de arquitetura de referência para que os clientes integrem dados corporativos próprios no FSx for ONTAP em pipelines de IA generativa usando geração aumentada por recuperação (RAG) e APIs para Amazon Bedrock, permitindo o uso seguro e de alto desempenho com modelos básicos. A colaboração entre NetApp e AWS simplifica, acelera e permite a capacidade de gerar insights de dados exclusivos, de alta qualidade e ultrarrelevantes. O Instaclustr by NetApp gerencia bancos de dados vetoriais de código aberto, um componente crucial na entrega de resultados rápidos e precisos em arquiteturas RAG. A estreita colaboração entre a NetApp e a AWS nessas cargas de trabalho avançadas torna mais simples e mais rápido para os clientes desbloquearem o valor de seus dados usando a RAG. Simplificar as transações: o acordo permitirá o aumento das compras no AWS Marketplace, especialmente no caso das soluções NetApp CloudOps, com a finalidade de agilizar os processos para os clientes. Ele também permitirá que os clientes implementem mais facilmente provas técnicas de conceitos para avaliar como as soluções da NetApp na AWS podem apoiar suas operações.

o acordo permitirá o aumento das compras no AWS Marketplace, especialmente no caso das soluções NetApp CloudOps, com a finalidade de agilizar os processos para os clientes. Ele também permitirá que os clientes implementem mais facilmente provas técnicas de conceitos para avaliar como as soluções da NetApp na AWS podem apoiar suas operações. Fornecer o valor CloudOps: o acordo posiciona melhor a NetApp como uma empresa fornecedora confiável de soluções CloudOps para ambientes da AWS. Os investimentos da AWS permitem que a NetApp se posicione melhor e forneça soluções de otimização de custo e desempenho por meio do AWS Marketplace. O relacionamento próximo da NetApp com a AWS mostra aos clientes que eles podem confiar que as soluções da NetApp se integrarão perfeitamente às suas operações na nuvem e os ajudarão a atingir suas metas de desempenho, proteção, escalabilidade e disponibilidade de suas cargas de trabalho e dados.

Recursos adicionais

Sobre a NetApp

A NetApp é a empresa de infraestrutura de dados inteligente, unindo armazenamento unificado de dados, serviços de dados integrados e soluções CloudOps para transformar um mundo de interrupções em oportunidades para cada cliente. A NetApp cria uma infraestrutura sem silos, aproveitando observabilidade e IA para possibilitar a melhor gestão de dados do setor. Como o único serviço de armazenamento de nível empresarial nativamente incorporado nas maiores nuvens do mundo, nosso armazenamento de dados oferece flexibilidade contínua. Além disso, nossos serviços de dados criam uma vantagem de dados por meio de superior resiliência cibernética, governança e agilidade de aplicativos. Nossas soluções CloudOps proporcionam otimização contínua de desempenho e eficiência por meio de observabilidade e IA. Independentemente do tipo de dados, carga de trabalho ou ambiente, com a NetApp, você pode transformar sua infraestrutura de dados para realizar as possibilidades do seu negócio. Saiba mais em www.netapp.com ou siga-nos no X, LinkedIn, Facebook e Instagram.

NETAPP, o logotipo da NETAPP e as marcas listadas em www.netapp.com/TM são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240919661153/pt/

Assessoria de Imprensa:

Kenya Hayes

NetApp

kenya.hayes@netapp.com

Investidores:

Kris Newton

NetApp

kris.newton@netapp.com