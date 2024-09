Brindes corporativos podem alavancar vendas na Black Friday

Com data marcada para 29 de novembro, lojistas já devem começar a planejar suas estratégias promocionais para a Black Friday 2024. Isso porque um levantamento realizado pela Dito, em parceria com a Opinion Box, mostra que 55% dos entrevistados disseram que pretendem fazer compras na edição deste ano. Além disso, 43% dos consumidores tendem a gastar mais do que no ano passado.



Quanto às estratégicas que vêm sendo adotadas pelas empresas, 45% delas dizem usar presentes corporativos como uma ferramenta para melhorar a fidelidade do cliente. O dado faz parte de um estudo realizado pela Gitnux sobre dados de mercado de 2024. “Brindes corporativos são uma excelente estratégia para agregar valor durante a Black Friday, não apenas para atrair novos clientes, mas também para fidelizar os já existentes”, afirma Erick Badanai, cofundador da Zen Brindes.



Segundo o empresário, oferecer brindes personalizados como parte de uma promoção ou como um presente para compras acima de um determinado valor, pode incentivar as vendas e destacar a marca em um mercado competitivo. “Produtos como mochilas, camisetas, ecobags, fones de ouvido, garrafas e copos personalizados com design exclusivo para a Black Friday são altamente valorizados pelos consumidores. Além disso, esses itens podem ser utilizados para criar um senso de urgência e exclusividade, alinhando-se ao espírito de compras impulsivas que caracteriza a data.”



Cerca de 80% das empresas relataram que os presentes melhoraram o relacionamento com os clientes, segundo o estudo, e 70% delas acreditam que os brindes corporativos ajudam a aumentar a fidelidade do consumidor. Além disso, 45% das empresas usam os itens como parte de sua estratégia de vendas e 40% como estratégia de atendimento ao cliente.

“A ideia é transformar a experiência de compra em algo memorável, que ressoe com o cliente muito além do dia da promoção. Ao personalizar brindes com a marca e com uma arte especial para a Black Friday, as empresas não só aumentam o reconhecimento da marca, mas também reforçam a conexão emocional com seus clientes”, ressalta Badanai.



Esses dados também são destacados no estudo da Gitnux, em que 75% das empresas acreditam que os presentes corporativos ajudam na retenção de clientes. Já 68% das companhias relataram um impacto perceptível no relacionamento com os clientes e 65% usam os brindes como parte de sua estratégia de marketing.



“Essa abordagem transforma uma simples transação em uma oportunidade de construir relacionamentos duradouros e aumentar a lealdade do cliente, impactando positivamente os resultados de vendas durante e após a Black Friday”, explica o empresário.