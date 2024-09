A LabVantage Solutions, Inc., líder no fornecimento de soluções e serviços de informática para laboratórios, incluindo plataformas LIMS específicas que permitem rápida implementação a custos reduzidos, anunciou hoje uma colaboração com a Henkel AG & Co. KGaA (“Henkel”), para integrar as soluções LabVantage LIMS e SAP Product Lifecycle Management (PLM) na plataforma central de P&D 4.0 da Henkel para seus negócios de consumo. Essa decisão estratégica da LabVantage Solutions foi motivada pelo compromisso da Henkel com o avanço da inovação, sustentabilidade e transformação digital em sua organização.

A Henkel é uma líder proeminente no setor de bens de consumo, destacando-se em suas divisões industrial e de consumo, onde ocupa posições de destaque no mercado. A nova plataforma integrada da empresa aproveitará o LabVantage LIMS e o SAP PLM para integração de negócios de ponta a ponta, compartilhamento de dados e relatórios. Aprimorada com tecnologias de automação, mineração de dados e compartilhamento de conhecimento, ela tem o objetivo de impulsionar avanços no desenvolvimento de produtos e na percepção do consumidor.

“Integrar perfeitamente inovação e processos operacionais é uma vantagem competitiva essencial. A digitalização de P&D com uma plataforma de software orientada por dados e IA está no centro de uma jornada de transformação, que é uma tarefa enorme e exige parceiros tecnológicos confiáveis e de ponta”, afirma Michael Nilles, diretor de Digital e Informação da Henkel. “Na LabVantage, encontramos o parceiro transformador que procurávamos para coinovar na digitalização de P&D. Seu profundo entendimento de gestão de dados, liderança intelectual em IA e confiabilidade como parceiro são os melhores da categoria. Conectar nossa colaboração com a profunda expertise da SAP e sua robusta solução PLM leva nossa visão de uma cadeia de valor totalmente integrada a um novo patamar”.

A nova plataforma de P&D integra perfeitamente os processos empresariais da Henkel, otimizando as operações e criando as condições para aproveitar tecnologias de ponta, como a IA generativa. A integração também apoia o objetivo da Henkel de migrar sua pilha tecnológica para a nuvem, possibilitando o compartilhamento global de dados de P&D e a rápida adaptação às necessidades empresariais.

A LabVantage Solutions, uma fornecedora líder de soluções LIMS e parceira confiável para a modernização das funções de P&D em diversos setores – incluindo ciências da vida, farmacêuticos, bens de consumo embalados e produtos químicos, entre outras – juntou-seàSAP, líder global em aplicações empresariais e IA para negócios, na plataforma da Henkel para demonstrar o valor de soluções integradas de classe mundial.

Shady Ghattas, chefe da Unidade de Negócios da Indústria de Produtos de Consumo da SAP, acrescenta: “Como líder global em aplicações empresariais e IA para negócios, a SAP está entusiasmada em colaborar com a Henkel e a LabVantage para impulsionar a transformação digital em P&D, integrando as soluções PLM da SAP e o LIMS da LabVantage. Essa colaboração destaca nossa ambição de capacitar empresas de produtos de consumo, como a Henkel, a promover um crescimento lucrativo e sustentável com uma base digital para a inovação de produtos empresariais”.

“Estamos entusiasmados em impulsionar a digitalização da Henkel com o apoio da tecnologia PLM de classe mundial da SAP”, afirma Wolf Lichtenstein, presidente da LabVantage Solutions na Europa. “Esperamos ampliar o potencial transformador dessa poderosa parceria para proporcionar benefícios semelhantes a muitos outros clientes no futuro”.

Sobre a LabVantage Solutions

Líder reconhecida em soluções de software para laboratórios empresariais, a LabVantage Solutions se dedica a melhorar os resultados dos clientes, transformando dados em conhecimento. A plataforma de informática LabVantage é altamente configurável, integrada em uma arquitetura comum e 100% baseada em navegador para suportar centenas de usuários simultâneos. Implementada no local ou via SaaS, ela faz interface perfeita com instrumentos e outros sistemas corporativos, permitindo uma verdadeira transformação digital. A plataforma consiste no mais moderno sistema de gerenciamento de informações laboratoriais (LIMS) disponível, caderno eletrônico de laboratório (ELN) integrado, sistema de execução de laboratório (LES), sistema de gerenciamento de dados científicos (SDMS) e análise avançada; e, para ambientes de saúde, um sistema de informações laboratoriais (LIS). Oferecemos suporte a mais de 1.500 clientes globais nos setores de ciências da vida, farmacêutico, dispositivos médicos, biobancos, alimentos e bebidas, bens de consumo embalados, petróleo e gás, genética/diagnóstico, forense e saúde. Com sede em Somerset, Nova Jersey, e escritórios em várias partes do mundo, a LabVantage oferece seu portfólio abrangente de produtos e serviços para permitir que os clientes inovem mais rapidamente no ciclo de P&D, melhorem a qualidade dos produtos fabricados, obtenham registros precisos e cumpram as exigências regulatórias há quatro décadas. Para informações adicionais, acesse labvantage.com.

Sobre a Henkel

A Henkel AG & Co. KGaA possui mais de 50.000 funcionários de 123 nações ao redor do mundo e ocupa posições de liderança em muitos mercados e categorias globalmente. A Henkel tem sua sede em Düsseldorf, Alemanha, e possui subsidiárias em mais de 75 países diferentes ao redor do mundo. A Henkel está organizada em três unidades de negócios globais: “Laundry & Home Care” (Lavanderia e Cuidados Domésticos), “Beauty Care” (Cuidados com a Beleza) e “Adhesives Technologies” (Tecnologias de Adesivos). A história de sucesso da Henkel começou com um produto da unidade de negócios de Lavanderia e Cuidados Domésticos. A Henkel Adhesive Technologies é a líder global em soluções para adesivos, selantes e revestimentos funcionais. A Beauty Care atua tanto no mercado de bens de consumo de marca quanto no negócio de salões de beleza profissionais, ocupando posições de liderança no mercado mundial e expandindo continuamente com seus produtos de marca.

