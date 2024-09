RIADE, Arábia Saudita, Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- O King Faisal Specialist Hospital& Research Centre (KFSH&RC) está revolucionando o diagnóstico de doenças infecciosas com o Whole Genome Sequencing (WGS - Sequenciamento do Genoma Completo) e os protocolos metagenômicos. As novas ferramentas permitem precisão e velocidade inigualáveis na identificação de patógenos, mesmo nos casos mais complexos.

A tecnologia WGS do KFSHRC permite uma análise genética abrangente, facilitando a detecção precoce de mutações raras e levando a tratamentos direcionados que melhoram significativamente os resultados dos pacientes. Complementando o WGS, o protocolo de metagenômica do KFSHRC se destaca no diagnóstico de doenças infecciosas indetectáveis por métodos convencionais. Com a análise minuciosa do DNA microbiano, este protocolo identificou patógenos em pacientes com sintomas inexplicáveis ou que não respondem ao tratamento, revelando patógenos não diagnosticados anteriormente em mais da metade dos casos examinados.

A integração da IA com a robótica aumenta ainda mais a precisão do diagnóstico e a precisão cirúrgica, contribuindo para reduzir o tempo da recuperação e melhorar o atendimento ao paciente. Em 2023, foram realizados mais de 7.000 testes WGS. Os avanços do KFSHRC são demonstrados também com uma redução de 67% nos custos do WGS, acesso expandido a testes genéticos e um aumento de cinco vezes na capacidade analítica. O protocolo metagenômico fornece resultados rápidos em 24 horas, permitindo a detecção simultânea de múltiplos patógenos, incluindo aqueles difíceis de identificar tradicionalmente.

Com o uso dessas tecnologias genômicas, o KFSHRC estabelece novos padrões globais para o diagnóstico e o tratamento de doenças infecciosas, contribuindo para o aprimoramento dos resultados dos pacientes em todo o mundo.

Vale ressaltar que o King Faisal Specialist Hospital & Research Centre foi classificado em primeiro lugar no Oriente Médio e África e em 20º lugar em todo o mundo na lista dos 250 melhores Centros Médicos Acadêmicos pelo segundo ano consecutivo. Este reconhecimento é um testemunho do compromisso do KFSHRC com a excelência e deve incutir confiança na credibilidade da instituição. Além disso, no mesmo ano, ele ficou classificado entre os 250 melhores hospitais do mundo pela prestigiada revista Newsweek, solidificando ainda mais a sua posição de líder global no setor de saúde.

