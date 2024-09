Side view Cargo container ship carrying container and running in the ocean near international container port customs shipyard sea port concept smart logistic service. transportation logistics trading...

Por décadas, a limpeza manual de porões de carga foi uma tarefa complexa. Os trabalhadores enfrentavam frequentemente condições precárias, como temperaturas extremas, espaços confinados e exposição a materiais tóxicos, além do risco constante de quedas e acidentes fatais. Segundo estatísticas da indústria marítima, acidentes durante a limpeza manual de porões estavam entre as principais causas de fatalidades no setor.

Diante desse cenário, a demanda por soluções robóticas seguras e eficazes tornou-se cada vez mais urgente.

Uma empresa liderada por engenharia, especializada no desenvolvimento de robôs para trabalho em altura, RobotPlusPlus lançou o HighMate C20, um robô de limpeza de porões de carga, com demonstrações ao vivo durante a conferência SMM 2024, em Hamburgo, Alemanha. Este robô permite uma implantação segura em diversas condições marítimas, cobrindo até 95% da superfície do porão com um sistema potente e consistente, ao mesmo tempo que protege os trabalhadores dos riscos associados à limpeza manual em altura.

Na SMM 2024, a RobotPlusPlus exibiu o HighMate C20 para milhares de visitantes. No estande B8-128, a empresa demonstrou como o design multifuncional do HighMate C20 ofereceu soluções exclusivas para diversos tipos de navios, além de outras soluções para a indústria de construção e reparo naval. Além disso, o parceiro estratégico da empresa na Alemanha, MontiPower (B5-323), apresentou a solução robótica HighMate Prepper, desenvolvida em conjunto, para soldagem, inspeção e jateamento de cerdas.

Os cinco poderosos bicos de alta pressão do HighMate C20 limpavam uma largura de 1 metro com uma taxa de cobertura de 95%. Sua pressão máxima de trabalho era equivalente a 100 vezes a pressão de uma mangueira de incêndio tradicional, permitindo a limpeza de até 500 metros quadrados por hora, segundo Hua-yang Xu, fundador e CEO da RobotPlusPlus.

Outro destaque do HighMate C20 é sua facilidade de operação; a maioria dos trabalhadores marítimos conseguiu aprender as funções básicas do HighMate C20 em menos de 10 minutos. Com o lançamento do HighMate C20 na SMM, a RobotPlusPlus buscava atrair empresas com o mesmo propósito de melhorar as operações de transporte marítimo globalmente.

“Ficamos extremamente empolgados em lançar o C20 na SMM, diante de líderes globais da indústria marítima,” disse Hua-yang Xu, “Aproveitamos essa oportunidade em uma conferência de renome para também desenvolver novas parcerias ao redor do mundo. Na RobotPlusPlus, sempre nos mantivemos comprometidos com a inovação na indústria marítima e gostamos de colaborar com parceiros que compartilham nossa visão.”

A RobotPlusPlus é uma empresa de engenharia focada no desenvolvimento de robôs para trabalho em altura. A empresa combina robótica e inteligência artificial (IA) para desenvolver produtos autônomos. Os robôs da RobotPlusPlus já limparam aproximadamente 1 milhão de metros quadrado, segundo Hua-yang Xu.

