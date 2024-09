Sete a cada dez organizações (78%) têm adotado estratégias híbridas e multinuvem este ano. A informação integra o Relatório de Segurança na Nuvem de 2024, desenvolvido pela Cybersecurity Insiders, patrocinado pela Fortinet e compartilhado pela Brasiline, empresa que desenvolve soluções corporativas em Tecnologia da Informação (TI).

Ainda de acordo com o relatório, que entrevistou 927 profissionais de segurança cibernética em todo o mundo, 43% utilizam uma combinação de nuvem e infraestrutura local e 35% atuam com uma estratégia multinuvem.

Em 2022, 39% das organizações utilizavam nuvem híbrida e 33% multinuvem. Segundo artigo publicado pela Brasiline, organizações com necessidades de TI, que podem se beneficiar da flexibilidade e agilidade da nuvem ou que exigem serviços exclusivos para ambientes de nuvem, podem avançar com seus projetos.

A publicação também chama a atenção para o fato de que a maior parte das organizações acredita que a segurança deve ser incluída em suas estratégias de nuvem. O texto destaca que 96% das organizações se declararam preocupadas com a segurança na nuvem e que a segurança é uma prioridade. Prova disso, 61% dos participantes afirmaram que o orçamento com a modalidade deve aumentar em um ano.

Segundo os entrevistados, as organizações pretendem aumentar seu orçamento de segurança na nuvem em 37% a fim de proteger dados sensíveis e pôr em prática padrões regulatórios em um panorama cada dia mais orientado para a nuvem.

Para Clerio Almeida, CEO da Brasiline, o Relatório de Segurança na Nuvem de 2024 revela que, apesar da adoção crescente de estratégias híbridas e multinuvem, as organizações enfrentam desafios significativos em termos de segurança e gestão de ambientes na nuvem. “A complexidade de gerenciar múltiplos ambientes e ferramentas, aliada à falta de profissionais qualificados em segurança na nuvem, são obstáculos críticos”, afirma Almeida.

Ele também destaca que a maioria das empresas reconhece a necessidade de melhorar a segurança, com 61% planejando aumentar seus orçamentos de segurança na nuvem. “O relatório ainda demonstra a importância de plataformas unificadas para simplificar a segurança e melhorar a visibilidade e o controle”, acrescenta.

Empresas de tecnologia firmam parceria estratégica

Almeida destaca que, em um panorama no qual elementos como segurança e gestão de ambientes na nuvem vêm ganhando a atenção crescente de empresas do Brasil e do mundo, a Brasiline Tecnologia firmou uma parceria com a Armazém Cloud, considerado um dos maiores players de datacenter do Brasil e 100% nacional, que integra os serviços de nuvem com as soluções de cibersegurança da Brasiline.

“Com essa aliança estratégica, a Armazém Cloud oferece serviços de nuvem para os clientes da Brasiline, enquanto a Brasiline se torna a parceira exclusiva para toda a oferta de cibersegurança dos clientes da Armazém”, explica.

Na visão do CEO da Brasiline, essa parceria expande a capacidade de ambas as empresas, somando forças em suas áreas de expertise sem perder o foco em seus negócios principais.

“A Armazém Cloud atua na oferta de soluções em nuvem, com dois grandes datacenters no sul do Brasil e planos de entregar outros oito datacenters”, ressalta Almeida.

“Além das soluções tradicionais de nuvem”, prossegue, “a empresa oferece serviços de migração, monitoramento, SOC (Security Operations Center, na sigla em inglês - Centro de Operações de Segurança, em português) e infraestrutura de cibersegurança, tudo entregue como serviço”.

Almeida explica que a Brasiline, por sua vez, se posiciona como um player de ponta a ponta em cibersegurança e infraestrutura, tanto privada quanto em nuvem. “Essa parceria consolida as empresas em seus segmentos e expande suas ofertas para os clientes”, diz.

Para mais informações, basta acessar: brasiline.com.br