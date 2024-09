Renato Mesquita volta às telas com nova série policial

O ator, cantor e produtor executivo Renato Mesquita retorna à indústria cinematográfica após quatro anos do seu último trabalho como ator. Recentemente, o artista revelou que atuará como ator protagonista e produtor executivo de “Sombras da Maldade”, série que deve estrear em um catálogo mundial de streaming nos próximos meses.

O artista, natural de Embu das Artes (SP), já atuou como produtor e ator de filmes e telenovelas e reúne mais de dois milhões de seguidores em suas redes sociais. Entre os principais trabalhos, Mesquita atuou no filme de longa-metragem “Anjo de Cabelos Longos”, da banda Fernando e Sorocaba. Além disso, o ator figurou em minisséries e novelas como “Cobras e Lagartos” e “O Som do coração” como elenco de apoio, fez centenas de publicidades para empresas e produtos como Banco do Brasil (BB) e streaming, e participou da série “O outro lado da pandemia”, na qual performou como protagonista no episódio 6.

Mesquita conta que precisou se afastar da indústria cinematográfica após quatro anos do seu último trabalho como ator por motivos pessoais e familiares. “Minha mãe estava em fase terminal e necessitava de cuidados. Por isso, era complicado para mim esperar testes e castings enquanto ainda precisava prover remédios e tutela”, diz.

Ele conta que, justamente durante esse período, começou a se envolver com a música: "Percebi que, com a música, eu não dependia de toda uma produção para trabalhar, como na TV e no cinema. Então, poderia começar perto, de onde eu estava mesmo, e trabalhar apenas nos finais de semana por curtos períodos de tempo”.

Mesquita lançou diversos trabalhos como cantor e compositor, como o single “Perto”, música do estilo reggaeton - gênero proveniente do dancehall, subgênero do reggae, que combina elementos do hip hop e da música latina, e "Erro 404", “Clandestinos”, “A Visão” e “Pegada Violenta”, disponíveis em todas as plataformas digitais.

Sombras da Maldade: o que esperar da série?

“Sombras da Maldade” é uma série que deve estrear no catálogo mundial de streaming nos próximos meses. Na história, vítimas de abuso sexual e assassinatos começam a ser encontradas na cidade de São Paulo (SP), desafiando a equipe policial que trabalha contra o tempo para encontrar o assassino antes que mais vidas sejam perdidas.

O elenco conta com nomes como Renato Mesquita (Inspetor Biel de Felipe), Gabi Topázio (Dra. Jésica Donoso) e Alfonso Bassave (diretor Luís), que assumem a linha de frente da perícia criminal na série.

“Em ‘Sombras da Maldade’, interpreto um detetive recém-chegado aos casos de homicídio, onde trabalha como parceiro de uma investigadora já estabelecida na caça de um serial killer de jovens mulheres”, revela Mesquita.

Quando questionado sobre quais foram os principais desafios enfrentados para voltar a atuar depois de quatro anos longe das telas, o artista revelou que “é empolgante voltar a atuar”.

“Nunca mais pensei que teria a oportunidade de realizar um projeto tão ambicioso. O cenário brasileiro tem ganhado muito com novos trabalhos audiovisuais formados como séries e streamings”, afirma.

Mesquita observa que, diferentemente de gêneros como novelas e teatro, as séries possuem sua própria linguagem. “Por isso, estou animado para compartilhar o trabalho que temos feito e integrar uma obra nacional a um catálogo mundial”, diz ele.