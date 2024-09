A NetApp® (NASDAQ: NTAP), a empresa de infraestrutura de dados inteligente, anunciou hoje que a Anaplan, fornecedora de uma plataforma com liderança no mercado para o planejamento e tomada de decisão de negócios, selecionou a NetApp como o seu principal provedor de armazenamento. Ao adotar o armazenamento de dados unificado da NetApp para atualizar os sistemas de armazenamento em quatro data centers ao redor do mundo, a Anaplan consolida o armazenamento de suas implantações de nuvem pública e privada, simplificando amplamente suas operações de dados e possibilitando a inovação para suas soluções baseadas em IA.

A Anaplan capacita empresas de diversos setores para avaliar, planejar e executar os melhores resultados de negócios por meio de sua plataforma SaaS baseada em nuvem, desenvolvida com inteligência artificial. Os clientes da Anaplan podem utilizar sua plataforma baseada em IA para acelerar os processos de tomada de decisão e, ao mesmo tempo, gerar melhores resultados, como aumento de receita, melhoria de vendas e aprimoramento de previsões. Para garantir que é possível implementar globalmente, de forma confiável e eficaz, sua plataforma SaaS, a Anaplan utiliza uma mistura de provedores e sistemas locais. Antes de selecionar a NetApp, a Anaplan teve que fazer malabarismos com diversas plataformas de armazenamento, o que tornou mais lenta e consumiu mais recursos a realização das operações de dados necessárias para gerar informações poderosas baseadas em IA para clientes em grande escala. Enquanto a Anaplan pesquisava como atualizar sua infraestrutura de armazenamento obsoleta, ela decidiu consolidar suas operações em nuvem e locais em uma infraestrutura de dados inteligente com a NetApp, que excede os requisitos de desempenho, custo, replicação e disponibilidade que a Anaplan precisa para inovar com a IA.

“Na Anaplan, estamos inserindo a inteligência artificial em todos os níveis da nossa plataforma para que nossos clientes possam elaborar planos e atingir seus objetivos de negócios”, disse Adam Thier, diretor de produto e tecnologia na Anaplan. “Anteriormente, os nossos dados locais e na nuvem eram executados em plataformas diferentes, no mínimo dobrando a quantidade de trabalho necessária para abastecer os nossos pipelines de dados de IA. Ao trocar para uma abordagem única e unificada de armazenamento de dados no local e em nuvem, é possível garantir que todas as modificações e configurações que utilizamos para o gerenciamento de dados se apliquem em todo o nosso ambiente. Em resumo, a NetApp nos permite fazer mais com menos.”

A Anaplan planeja utilizar os sistemas de armazenamento NetApp AFF C-Series para oferecer a capacidade necessária para entregar de forma confiável e eficiente o seu aplicativo SaaS para clientes e gerar economia de custos ao estratificar as cargas de trabalho de dados secundários para arrays de armazenamento FAS da NetApp. Para aumentar ainda mais a eficiência em suas operações de dados, a Anaplan utiliza serviços nativos de armazenamento em nuvem de provedores de nuvem pública desenvolvidos no NetApp ONTAP®, possibilitando que sua equipe de TI gerencie facilmente os dados na multicloud híbrida, uma necessidade fundamental para acelerar o pipeline de dados para IA. As configurações do NetApp MetroCluster também garantirão alta disponibilidade e proteção para as operações de dados da Anaplan, habilitando cópias de instantâneos para backups e recuperação de desastres. Todo este trabalho simplifica as operações de dados para a Anaplan, permitindoàsua equipe de tecnologia se concentrar em iniciativas mais difíceis e de alto valor, como experimentar a IA.

“A NetApp é exclusivamente qualificada para dar suporte a operações de IA da Anaplan. A IA é executada em dados e os dados são executados na NetApp”, disse César Cernuda, presidente da NetApp. “A NetApp oferece armazenamento de dados unificado abrangente que conecta qualquer tipo de dado, qualquer carga de trabalho e qualquer protocolo de armazenamento, onde quer que os dados de nossos clientes estejam. Os relacionamentos próximos da NetApp com todos os três maiores provedores de serviços de nuvem capacitam os desenvolvedores e clientes da Anaplan a terem uma solução de gerenciamento de dados de nuvem híbrida incomparável, essencial para o desenvolvimento de recursos de IA de forma segura e responsável. A infraestrutura de dados inteligente da NetApp permiteàAnaplan impulsionar suas operações de dados de IA e atender aos altos padrões esperados por seus clientes.”

