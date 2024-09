A Boyd Watterson Asset Management (“Boyd Watterson”) e a Amber Infrastructure Group Holdings Limited (“Amber”) anunciaram que concluíram sua combinação estratégica divulgada anteriormente. A transação foi encerrada em 30 de agosto após o recebimento de todos os consentimentos dos investidores e aprovações regulatórias necessárias, incluindo o consentimento da FCA do Reino Unido.

A combinação cria uma plataforma global diversificada de gestão de ativos imobiliários, de infraestrutura e de renda fixa com aproximadamente US$ 35,7 bilhões em ativos sob gestão. A nova empresa, incluindo suas subsidiárias operacionais, é uma importante gestora global de investimentos alternativos com mais de trezentos funcionários de investimento, escritórios em oito cidades dos EUA e doze países.

Espera-se que os clientes, parceiros e colaboradores da Boyd Watterson e da Amber se beneficiem da escala melhorada da plataforma global combinada, sustentada por uma base de receitas diversificadas, oportunidades de produtos expandidas e perspicácia de investimento melhorada. Operando sob uma empresa controladora comum, a Boyd Watterson LLC, aumentará o alcance e as capacidades de ambas as empresas, expandindo potenciais oportunidades de investimento para a sua base global de clientes.

"Estamos muito entusiasmados por termos nos unido formalmente, o que abre novas e interessantes oportunidades de investimento para nossos clientes”, disse Brian Gevry, CEO da Boyd Watterson. “Somos ambos líderes em nossas respectivas classes de ativos, com um compromisso compartilhado com a excelência e a inovação. Agora, podemos combinar nossos pontos fortes para oferecer produtos aprimorados aos nossos clientes que superem suas expectativas e incentivem o sucesso a longo prazo."

“A capacidade para operar sob uma empresa-mãe unificada traz maior potencial de investimento de longo prazo aos nossos clientes”, disse Gavin Tait, CEO da Amber. “Nossas empresas compartilham um forte compromisso em oferecer serviço excepcional ao cliente e têm ampla experiência em colaboração com governos e agências governamentais. Este alinhamento estratégico forneceráàAmber maior escala para a expansão de seu negócio global de infraestrutura, incluindo oportunidades em infraestrutura nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que também desbloqueará novas possibilidades para os clientes da Boyd Watterson."

Hunt Companies (www.huntcompanies.com), um investidor em ambas as empresas, reconheceu os negócios complementares e facilitou a transação.

Sobre a Boyd Watterson Fundada em 1928 pela sua empresa predecessora, a Boyd Watterson Asset Management, LLC (Boyd) é uma gestora líder de investimentos em imóveis e renda fixa. Com sede em Cleveland, Ohio, a Boyd emprega 130 funcionários em sete escritórios nos EUA. A Boyd gerencia cerca de US$ 18,2 bilhões em ativos sob gestão, por meio de contas separadamente administradas e vários fundos com estratégias de imóveis e renda fixa. www.boydwatterson.com

Sobre o Amber Infrastructure Group A Amber é uma gestora internacional especializada de investimentos, dedicadaàoriginação de investimentos, gestão de ativos e gestão de fundos. Atualmente, a Amber gerencia ou aconselha 9 fundos (2 listados e 7 privados) com mais de £ 5 bilhões (cerca de US$ 6 bilhões) em fundos sob gestão. Com presença em 12 países, a Amber gerencia 175 investimentos em infraestrutura, representando um total de ativos sob gestão de £ 14 bilhões (cerca de US$ 17,5 bilhões). O negócio principal da Amber se concentra na gestão de ativos de infraestrutura nos setores de infraestrutura pública, transporte, energia, digital e demográfica internacionalmente. A Amber tem sua sede em Londres e possui escritórios na Europa, América do Norte, Austrália e Nova Zelândia. A Amber emprega mais de 180 profissionais globalmente. www.amberinfrastructure.com

Sobre a Hunt Companies A Hunt Companies é uma empresa de investimento principal de propriedade familiar fundada em 1947, com sede em El Paso, Texas, com interesses nos setores de imóveis, infraestrutura e serviços financeiros. Como operadora proprietária com uma plataforma de investimentos e experiência em estruturação financeira consolidadas, a Hunt desenvolve relacionamentos duradouros para criar valor para seus investidores, clientes, funcionários e comunidades. A empresa e suas afiliadas estão empenhadas em promover o crescimento comunitário e um futuro sustentável por meio de nossas práticas empresariais, investimentos orientados por propósito e doações de caridade. www.huntcompanies.com

