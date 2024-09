A Fermaca Networks SAPI de CV tem o orgulho de anunciar que fez um acordo com afiliadas de fundos geridos pela Arroyo Investors (“Arroyo”) para atuar como principal patrocinadora financeira no desenvolvimento da primeira rota da Fermaca Networks.

A Arroyo espera fornecer recursos financeiros que complementem e fortaleçam a base de capital inicial, apoiando a viabilidade financeira do projeto e seus planos de desenvolvimento. A primeira fase está prevista para entrar em operação no último trimestre de 2025.

Além disso, a Fermaca Networks recebeu um grande apoio de bancos globais de financiamento de projetos, que contribuirão para a estrutura de capital do projeto por meio de um empréstimo para construção.

Com o apoio financeiro substancial da Arroyo e financiamento de dívida de bancos globais, o impressionante histórico da Fermaca no México traz uma grande promessa para levar as iniciativas de desenvolvimento a novos patamares. Esse é um passo importante que destaca o compromisso da Fermaca em impulsionar o progresso tecnológico e o desenvolvimento sustentável em nosso país.

A Fermaca Networks SAPI de CV é subsidiária da Fermaca Dreams Holding Company e faz parte de uma plataforma de Infraestrutura Digital que desenvolve e investe em projetos de fibra óptica apagada, conectividade e data centers de alta eficiência. Atualmente, a empresa está construindo uma rede neutra de fibra óptica de longa distância no México. Por meio de seu programa Fermaca Fiber Partners®, a Fermaca Networks oferece soluções completas de conectividade de última geração para o mercado digital norte-americano.

Sobre a Fermaca Networks

A Fermaca Networks é uma desenvolvedora de infraestrutura digital criada com o propósito de utilizar a rota mais segura e exclusiva no México, com o objetivo de se tornar a principal fornecedora de infraestrutura de fibra óptica apagada de longo alcance no país. A rota da fase 1 será totalmente subterrânea, paralela a sistemas de gás natural existentes em algumas seções, e seguirá rotas rodoviárias em outras, visando otimizar a segurança e o desempenho dos ativos. Um histórico comprovado de experiência e sucesso no México, juntamente com alianças estratégicas locais e internacionais, fazem de nossos projetos de infraestrutura digital uma oportunidade única, com potencial de crescimento incomparável.

Sobre a Arroyo

A Arroyo Investors é uma gestora independente de fundos de private equity com foco de investimento em projetos de infraestrutura nas Américas. A Arroyo tem sede em Houston, Texas, e possui um escritório em Santiago, Chile. A Arroyo se concentra em investimentos em infraestrutura, incluindo transporte e armazenamento de gás natural, geração de energia convencional e renovável, armazenamento de energia, logística de combustíveis e infraestrutura digital. A Arroyo integra os aspectos ambientais e sociais dos ativos em suas decisões de investimento. Atualmente, a empresa possui investimentos nos Estados Unidos, México e Chile.

Daniel Elguea, CEO da Fermaca Networks

