Mantendo o ritmo de crescimento ano após ano, as fintechs tendem a quintuplicar sua presença no mercado de crédito brasileiro nos próximos cinco anos, atingindo 10%. A estimativa é da Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD) e se baseia no avanço contínuo do setor, que hoje representa cerca de 2% do segmento.

Dados da mais recente edição da Pesquisa Fintechs de Crédito Digital, realizada pela ABCD e pela PwC Brasil, apontam que as empresas de crédito digital concederam R$ 21,1 bilhões em recursos financeiros em 2023, volume equivalente a um aumento de 52% em relação ao ano anterior.

Desde 2019, quando o levantamento teve início, o montante anual de crédito concedido pelo setor registra aumento, mesmo diante de cenários desafiadores, como alta da inadimplência, taxas de juros elevadas e incertezas econômicas e políticas, fatores que se combinaram em 2022, mas que não impediram a expansão das fintechs de crédito. Naquele ano, quase R$ 14 bilhões em crédito foram concedidos, uma adição de 9% em relação ao período antecedente.

“Passamos por dois fenômenos desafiadores no ano passado: o tech winter, que representou uma redução nas rodadas de investimento, e uma crise de crédito no Brasil, que está sendo superada gradualmente, com a redução da taxa básica de juros. Mesmo assim, a pesquisa mostra que o setor conseguiu fazer avanços consistentes em 2023”, afirma Francisco Ferreira, presidente da ABCD.

Esse movimento, na visão do executivo, tende a seguir, aumentando consequentemente a participação das fintechs de crédito no mercado. “São vários os fatores que contribuem para esse cenário. Um deles é que, após a pandemia, os brasileiros entenderam que podem consumir serviços financeiros de forma diferente, por meio de transações digitais. Outro, é o fato de haver uma forte demanda por soluções de crédito digital, o que reflete uma confiança crescente dos brasileiros nos serviços das fintechs”, completa Ferreira.

Corroboram esse contexto o fato de que, entre 2022 e 2023, as fintechs de crédito registraram crescimento de 79% no número de clientes pessoas físicas, chegando a 46,7 milhões no Brasil e cerca de 7 milhões no exterior.

A Pesquisa Fintechs de Crédito Digital completa está disponível em: https://creditodigital.org.br/estudos/.