A Dine Brands International, uma afiliada da Dine Brands Global, Inc., empresa matriz dos restaurantes Applebee’s®, IHOP ® e Fuzzy’s Taco Shop®, está incrementando ainda mais sua presença global e o conceito exclusivo de marca dupla Applebee’s e IHOP para novos mercados internacionais. Por meio de um contrato de desenvolvimento de várias unidades com o franqueado BLT Global Brands, a previsão é de que o primeiro restaurante de marca dupla em San Pedro Sula (Honduras) seja inaugurado em 16 de setembro de 2024.

A entrada da Dine Brands em Honduras é um marco significativo na estratégia de expansão mundial da empresa. O novo estabelecimento apresenta o inovador conceito de marca dupla, que oferece aos clientes dois salões de restaurante (IHOP e Applebee’s), ao mesmo tempo em que proporciona eficiência no design do protótipo e no modelo operacional para os franqueados. A experiência gastronômica exclusiva permite que os clientes aproveitem o melhor de ambas as marcas, desde as ofertas de café da manhã mundialmente famosas do IHOP até o cardápio diversificado de pratos casuais favoritos do Applebee’s.

“Estamos entusiasmados com o fato de ter o IHOP e o Applebee’s em Honduras. A cultura vibrante e a economia em crescimento do país o tornam um local ideal para esse conceito de marca dupla, oferecendo uma combinação única de conforto e qualidade em uma atmosfera gastronômica animada e acolhedora”, disse Thomas Christopher Talarico, CEO da BLT Global Brands.

“Estou muito orgulhoso do progresso que estamos fazendo para nos conectar e expandir para novos clientes no mundo todo com o apoio de nossos franqueados”, acrescentou Scott Gladstone, diretor de Desenvolvimento e presidente Internacional da Dine Brands Global. “Aproveitando a popularidade matinal do IHOP e o apelo noturno do Applebee’s, podemos cobrir todas as partes do dia e trazer experiências gastronômicas deliciosas e memoráveis com serviço de classe mundial para os clientes todos os dias. Até o momento, estamos satisfeitos com o melhor desempenho geral e com os retornos de nossos restaurantes de marca dupla.”

Com essa inauguração, o número total de restaurantes internacionais de marca dupla chegará a 13 locais em sete mercados: México, Canadá, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Arábia Saudita, Peru e Honduras. Aproveitando esse conceito inovador, a Dine Brands International obteve recentemente acordos para desenvolver pelo menos 21 novos estabelecimentos, 13 dos quais serão de marca dupla, em vários mercados internacionais. Esses compromissos representam tanto conversões de restaurantes de marca única existentes quanto novos restaurantes em canais tradicionais e não tradicionais, incluindo aeroportos e centros de viagem.

A Dine Brands está buscando franqueados e desenvolvedores qualificados em mercados selecionados na Ásia, incluindo Coreia do Sul e Japão; mercados selecionados na Europa, incluindo Espanha; Brasil; e territórios selecionados no México e Canadá. Para conferir as oportunidades de franquia, acesse https://franchise.ihop.com/en/applebees-co-branded-franchising.

Sobre a Dine Brands Global, Inc.

Com sede em Pasadena, (Califórnia, EUA), a Dine Brands Global, Inc. (NYSE: DIN), por meio de suas empresas subsidiárias e franqueados, apoia e opera restaurantes com as marcas Applebee’s Neighborhood Grill + Bar®, IHOP® e Fuzzy’s Taco Shop®. Em 30 de junho de 2024, essas três marcas contavam com cerca de 3,6 mil restaurantes em 18 mercados internacionais. A Dine Brands é uma das maiores empresas de restaurantes de serviço completo do mundo e, em 2022, expandiu-se para o segmento Fast Casual. Para mais informações sobre a Dine Brands, acesse o site oficial da empresa: www.dinebrands.com.

