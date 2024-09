Capacitação para educadores de circo reúne profissionais de todo o Brasil

Se engana quem pensa que as atividades do circo ficam restritas somente aos picadeiros, um projeto promovido pelo Instituto Social M&C com apoio do Ministério da Cultura veio para transformar o ensino e o aprendizado das artes circenses no Brasil.

A iniciativa, contemplada pelo Edital Escolas Livres de Formação em Arte e Cultura, do MinC, promove um curso de Capacitação para Professores de Circo de todo o Brasil, oferecendo acesso gratuito a conteúdos formativos online e também bolsas de estudos para qualificação presencial na Região Metropolitana de Curitiba. O curso é voltado para novos e já experientes professores de circo que desejam se capacitar na área, melhorar sua abordagem e desenvolver ferramentas para um ensino seguro e eficiente.

Os participantes poderão contar com a instrução e experiência do Circocan - International School of Circus, companhia de circo brasileira que participa como um dos idealizadores e apoiadores do projeto. A trupe tem mais de 20 anos de experiência, promovendo cursos e atividades em países como Canadá, Estados Unidos, Escócia, Alemanha, entre outros.

A parceria entre Instituto Social M&C e Circocan é de longa data, e vem investindo na capacitação e desenvolvimento de profissionais brasileiros no âmbito artístico e cultural. O CT Circocan, espaço de treinamento dentro do Rancho M&C, é um projeto de 20 anos idealizado para receber cursos, eventos e residências artísticas. No ano de 2023 inclusive recebeu o NexGen - programa de desenvolvimento de talentos do Cirque du Soleil para uma imersão de 10 dias.

O local será a base do projeto contemplado pelo MinC que receberá 30 bolsistas das 5 regiões brasileiras para uma imersão de uma semana com seminários, aulas, oficinas e aprofundamento nas modalidades e pedagogia do circo. A equipe de professores reúne profissionais renomados na área, com passagens por grandes companhias e escolas, inclusive com diplomas de pós-graduação no ensino de circo pela Ecole Nationale de Cirque de Montreal (Canadá).

Antes da etapa presencial, professores, educadores e artistas de todo Brasil poderão conhecer um pouco mais do universo do ensino circense através de um módulo online, em que serão apresentados e discutidos aspectos importantes do ensino e da pedagogia no circo.

As inscrições para as etapas online e presencial do projeto se encerram nos dias 10 e 15 de setembro, respectivamente; e podem ser feitas através do site institutosocialmc.org.



SERVIÇO

Bolsas para Curso de Capacitação de Professores de Circo

Instituto Social M&C - Edital Escolas Livres de Formação em Arte e Cultura (MinC)

Etapa Online - Fundamentos e pedagogia para ensino do circo: 12h/aula

Aulas: 12, 19 e 26/set - 09h30 às 12h30

Curso aberto: Inscrições até 10/set

Inscrições: institutosocialmc.org

Etapa Presencial: 29/10 a 03/11 (48h/aula) - CT CIRCOCAN

30 bolsas distribuídas para as 5 regiões do Brasil - 50% das vagas para pessoas negras ou indígenas.

Processo seletivo: Inscrições até 15/set

Inscrições: institutosocialmc.org

Website: http://institutosocialmc.org