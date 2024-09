CHICAGO, Sept. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Dormer Pramet tem o orgulho de apresentar a nova identidade visual da nossa marca na IMTS 2024, marcando o início de uma nova era para a nossa empresa. Os visitantes do nosso estande poderão ver em primeira mão a nova identidade visual e os produtos inovadores que refletem nosso compromisso de simplificar as mensagens e aprimorar as experiências do usuário.



Certeza em Cada Passo: A nossa nova marca ressalta a nossa dedicação em oferecer um produto de desempenho confiável, além de experiências simples e fáceis para nossos clientes. Este tema reflete todo o nosso esforço de reposicionamento, garantindo que todas as interações com a Dormer Pramet sejam confiáveis.

Destaques da Nova Identidade da Marca:

Marca Mestre Global Unificada: As marcas Dormer e Pramet agora estão unidas sob a marca mestre global, Dormer Pramet, para criar um espaço claramente definido no mercado, simplificando os agrupamentos de produtos e aumentando o valor para o cliente. Miranda e Precision permanecerão no portfólio da Dormer Pramet como marcas heroicas nacionais.

As marcas Dormer e Pramet agora estão unidas sob a marca mestre global, Dormer Pramet, para criar um espaço claramente definido no mercado, simplificando os agrupamentos de produtos e aumentando o valor para o cliente. Miranda e Precision permanecerão no portfólio da Dormer Pramet como marcas heroicas nacionais. Nova Identidade Visual A nossa nova identidade corporativa tem um estilo visual atualizado a ser implementado no nosso site, embalagens e vários pontos de contato.

A nossa nova identidade corporativa tem um estilo visual atualizado a ser implementado no nosso site, embalagens e vários pontos de contato. Nova Embalagem : A partir de janeiro de 2025, todas as embalagens farão a transição para cinza, com a nova identidade da nossa marca. A embalagem cinzenta indica que ela pode ser mais facilmente reciclada no final da sua vida útil.

: A partir de janeiro de 2025, todas as embalagens farão a transição para cinza, com a nova identidade da nossa marca. A embalagem cinzenta indica que ela pode ser mais facilmente reciclada no final da sua vida útil. Nosso Compromisso: Representando nossos valores fundamentais, nos dedicamos a ser curiosos de forma colaborativa, ativando ideias, fazendo a coisa certa e indo além para nossos clientes.

Na Dormer Pramet, nos preocupamos profundamente com a comunidade de manufatura. Esta dedicação em apoiar o nosso crescimento e resiliência está incorporada nos valores da nossa marca e refletida nos nossos compromissos.

Os Visitantes da IMTS 2024 Poderão Ver:

Exibições de Produtos Inovadores : Veja nossas mais recentes ferramentas e soluções de corte projetadas para aprimorar o desempenho e reduzir os custos operacionais.

: Veja nossas mais recentes ferramentas e soluções de corte projetadas para aprimorar o desempenho e reduzir os custos operacionais. Demonstrações Interativas: Fale com nossos especialistas para entender como nossos produtos e soluções podem beneficiar suas aplicações específicas.

Fale com nossos especialistas para entender como nossos produtos e soluções podem beneficiar suas aplicações específicas. Relatos e Engajamento: Saiba mais sobre os valores e comportamento da nossa marca através de uma forte narrativa que destaca a nossa dedicaçãoàcolaboração, inovação e sucesso do cliente.



Durante esta nova era da Dormer Pramet, estamos focados em oferecer segurança aos nossos clientes. Queremos que os clientes tenham certeza de que receberão uma ferramenta de qualidade, certeza de que poderão obter mais rapidamente as informações de que precisam e certeza de que estaremos sempre prontos para que eles encontrem uma solução para seu problema com ferramentas.

Sobre a Dormer Pramet:?

A Dormer Pramet é uma fabricante e fornecedora global de ferramentas para a indústria de corte de metais. Ela faz parte do Grupo Sandvik, um grupo global de engenharia de alta tecnologia que fornece soluções que aumentam a produtividade, lucratividade e sustentabilidade para os setores de manufatura, mineração e infraestrutura. O programa abrangente de produtos da Dormer Pramet abrange ferramentas de perfuração, fresagem, rosqueamento e torneamento rotativas e indexáveis para uso em uma ampla variedade de ambientes de produção. Um extenso serviço de vendas e suporte técnico opera a partir de 20 escritórios, atendendo a mais de 100 mercados em todo o mundo. Estes são assistidos por instalações de produção dedicadas na Europa, Américas e Ásia, juntamente com uma rede avançada de distribuição e logística.

Para perguntas da mídia, envie email para communications@dormerpramet.com

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ab6fb091-001f-428b-9f39-6d42a37f0ff8/pt

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9227059)