Região de Campinas recebe a primeira edição do ExpoNetwork

A região de Campinas recebe nos dias 13, 14 e 15 de setembro, no Expo Dom Pedro, em Campinas, a primeira ExpoNetwork. Com o apoio do BNI Planalto Paulista, o evento contará com treinadores e palestrantes convidados do Brasil e do exterior para três dias de aprendizado e reflexão sobre temas ligados ao mundo empresarial, networking, realização de negócios e exposições de empresas.

O ExpoNetwork é voltado para empresários, empreendedores, donos de micro, pequenas e médias empresas, presidentes de companhias, gestores, equipe comercial, gerentes, coordenadores e profissionais autônomos.

Os visitantes vão participar de palestras sobre temas presentes nas empresas no dia a dia como atração de talentos, padronização de processos internos, inovação, tecnologia, Inteligência Artificial (IA), gestão empresarial e lucratividade e desenvolvimento de negócios. O público também terá a oportunidade de trocar experiências e fazer networking, de maneira a expandir e gerar negócios.

“A ExpoNetwork é uma oportunidade de desenvolvimento para quem tem seu próprio negócio e quer entender as oportunidades globais para ganhar mercado, além da oportunidade de se conectar com outros líderes empresariais da região num ambiente de desenvolvimento e aprendizado prático e exclusivo”, explica Eduardo Santana, Diretor Executivo do BNI Planalto Paulista, que conta com 25 grupos de negócios em atividade nas regiões de Campinas, Bragança Paulista e Jundiaí.

“Reunimos para esse evento uma equipe de palestrantes internacionais, como Jim Jordan (Inglaterra), Antonio Afonso (Portugal), Alasdair Ross (Inglaterra), Cláudio Messina (Itália), Richard Saville (Inglaterra), Ricardo Sousa, do Grupo Movile, além de especialistas do Brasil com autoridade em diversos temas, como Valéria Consoline, Mário Quirino, Cibele Salaverry, Cleiton Benízio e Fabio Salaverry”, explica Santana.

Além de trazer conhecimento para os participantes, a ExpoNetwork também tem como proposta fomentar encontros entre empresários com networking, gerar conexões e negócios.

Segundo ele, no evento o público vai receber dicas práticas de como o networking profissional ajuda a desenvolver cada área do negócio, para serem implementadas na empresa de forma imediata, com dicas de especialistas globais.

Santana lembra que o networking ganha cada vez mais importância dentro das estratégias de negócios das corporações, independentemente de seu porte ou ramo de atuação.

“O BNI mundial foi criado há quase 40 anos e em 2012 trouxemos essa organização para a região de Campinas e Jundiaí”, lembra. “Neste período, conectamos mais de cinco mil empresas, com R$ 650 milhões em negócios gerados, movimentando a economia regional, o que reforça a importância do networking”, acrescenta.

A ExpoNetwork também contará com um espaço voltado para empresas exporem seus produtos e serviços. Serão mais de 40 estandes montados no pavilhão do Expo Dom Pedro.

Para mais informações sobre a ExpoNetwork, basta acessar o site: https://exponetwork.com.br/ ou o Instagram @expo.network.

Website: https://www.instagram.com/bni_planaltopaulista/