Ranking revela perfis de pets mais seguidos e populares

Os animais de estimação se tornaram figuras de destaque nas redes sociais, acumulando milhões de seguidores e interagindo com uma audiência cativa. Segundo a ferramenta Airsearch, da Airfluencers, alguns dos perfis de pets mais populares do Brasil ultrapassam marcas expressivas de seguidores, consolidando-se como influenciadores no universo digital.

Encabeçando a lista está o dachshund Malcom Salsicha (@malcomsalsicha), que acumula 2,2 milhões de seguidores. Suas postagens descontraídas e personalidade carismática fizeram dele um dos perfis de pets mais influentes. Em segundo lugar, com 1,7 milhões de seguidores, está Gudanzinho (@gudan_ohusky), um husky siberiano cujas expressões marcantes e rotinas diárias atraem milhares de fãs. No mesmo patamar, as gatas Mada e Bica (@madaebica) completam o top 3, com uma base fiel de seguidores encantados por suas travessuras.

Na quarta posição, a chihuahua Kika Carrijo (@kiliquinha) conta com 1,1 milhão de seguidores, conquistados graças ao seu charme e estilo. Zara Pit (@zara_pitt), uma pit bull com mais de 762 mil seguidores, se destaca por sua combinação de força e delicadeza.

A lista segue com o husky Blant (@blant_ahusky), que possui 711 mil seguidores, e Sebastian, um pit bull que atrai 692 mil pessoas no perfil @seuamigopitbull. O vira-lata Bambino (@viralatacaramelo) também aparece na lista, com 615 mil seguidores que acompanham suas postagens.

Entre os felinos, o perfil Cansei de Ser Gato (@canseidesergato) se destaca com 598 mil seguidores, enquanto o labrador Caopanheiro Labra (@caopanheirolabra) fecha a lista dos mais seguidos, com 575 mil seguidores.

Esses perfis mostram a força dos animais de estimação nas redes sociais, destacando-se entre as contas mais populares do Brasil e reunindo audiências expressivas.

Website: https://airfluencers.com/