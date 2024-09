Empresa de tecnologia registra aumento de US$ 450 mil no faturamento do semestre

A Join Ads, empresa que trabalha com monetização de sites e aplicativos, localizada em Ribeirão Preto (SP), fechou o primeiro semestre de 2024 celebrando o aumento no faturamento. Segundo dados da diretoria, a Ad Network registrou um crescimento médio de US$ 450 mil (quatrocentos e cinquenta mil dólares) em comparação ao último semestre de 2023. Para os próximos meses, a agenda está cheia: são feiras, eventos e reuniões que devem movimentar ainda mais o setor e fomentar o mercado.

Localizada no Dabi Business Park, um dos principais centros empresariais da cidade, a Join Ads foi desenvolvida para trazer um perfil humanizado para grandes publishers e anunciantes. Certificada pelo Google, a empresa tem como principal objetivo capacitar e apoiar o sucesso dos parceiros, por meio de soluções de monetização. A partir da mídia programática, utilizam tecnologias avançadas para segmentar e exibir anúncios relevantes para o público-alvo, aumentando a eficácia das campanhas.

“O crescimento no faturamento, de um semestre para o outro, comprova a importância do nosso time para os anunciantes. Queremos, cada vez mais, popularizar a mídia programática”, destacou Douglas Baccan, CEO da Join Ads.

Próximos passos

Os últimos meses de 2024 serão intensos para a empresa. Entre setembro e dezembro, feiras, palestras e até os já tradicionais happy hours devem movimentar a Join Ads, que marcará presença em eventos, também, em São Paulo e Porto Alegre (RS).

Ainda em setembro, a Join Ads vai a capital paulista para uma reunião na sede do Google e, também na terra da garoa, nos dias 25 e 26, participará do Digitalks com uma palestra sobre publicidade e mídia programática, comandada por Rafa Russo, promovido ao cargo de Chief Revenue Officer (CRO) da corporação em julho.

Já em outubro, entre os dias 22 e 24, a caravana da Join Ads vai rumo ao sul do país, onde participará, como patrocinadora oficial e palestrante, do SDX 24, considerado uma das maiores feiras de negócios digitais do Brasil.

O RD Summit 2024, que acontece de 6 a 8 de novembro, em São Paulo, também está na agenda da Join Ads. Ainda em novembro, a Join Ads será patrocinadora do IPA Day, festival que celebra um dos principais tipos de cerveja artesanal, que acontece de 15 a 17 de novembro, em Ribeirão Preto.

Para encerrar o ano, a Join promove a segunda edição do Join Master, de 5 a 7 de dezembro, em Ribeirão Preto. Durante três dias, publishers do Brasil inteiro vão se reunir para workshops e networking com importantes nomes do mercado de mídia programática.

“Agenda cheia e muito trabalho, do jeito que nós gostamos”, comenta Baccan. “Participar de feiras e eventos, seja como expositor, palestrante ou patrocinador, está no nosso escopo desde a fundação. Além de consolidar cada vez mais a Join, queremos impulsionar o mercado, desenvolver e capacitar nosso time e nossos parceiros. O final do ano promete e já estamos pensando em 2025”, finaliza o CEO.

Sobre a Join Ads

A Join Ads é uma Ad Network especializada em monetização de sites e aplicativos. Certificada pelo Google, a foi desenvolvida para trazer um perfil humanizado para grandes publishers e anunciantes. A empresa tem como principal objetivo capacitar e apoiar o sucesso de parceiros por meio de soluções inovadoras de monetização. A partir da mídia programática, utiliza tecnologias avançadas para segmentar e exibir anúncios relevantes para o público-alvo, aumentando a eficácia das campanhas.

