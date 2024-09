Inadimplência do varejo tem queda, diz índice Meu Crediário

O índice de inadimplência do Meu Crediário, referente às vendas realizadas em abril de 2024 e vencidas em julho, trouxe boas notícias para o varejo brasileiro: a inadimplência caiu para 8,5%.

A queda significativa em comparação com o mês anterior, quando a taxa era de 10,10%, reflete o impacto positivo de estratégias mais rigorosas na concessão de crédito e condições de pagamento mais flexíveis implementadas por quase a totalidade das redes varejistas da amostra em todo o país.

Para Jeison Schneider, CEO do Meu Crediário, essa redução é resultado direto da adaptação dos varejistas ao cenário econômico desafiador. "Os varejistas estão adotando práticas mais seguras para evitar a inadimplência, como análises mais detalhadas dos perfis de crédito e a oferta de opções de parcelamento mais acessíveis", comenta.

Apesar da queda, Schneider reforça a necessidade de manter a vigilância e continuar aprimorando essas estratégias para garantir a sustentabilidade financeira no setor.

A expectativa é de que, com a continuidade das estratégias baseada em dados de gestão de crédito, o varejo consiga manter essa tendência de queda na inadimplência, contribuindo para um ambiente financeiro mais estável e previsível no setor.

O Índice Meu Crediário mede mensalmente os níveis de inadimplência em amostra representativa do universo total de lojas e redes varejistas do país, com grau de confiança de 95% e erro amostral de 3%, podendo inferir com precisão as tendências desse universo.

