O escritório no Reino Unido também renovou as suas certificações Great Place to Work ® juntamente com outros seis escritórios da Deriv.

Comemoração dos 25 anos a fomentar uma cultura de trabalho positiva.





A equipa da Deriv no Reino Unido celebra a distinção “Best Place to Work”

LONDRES, Reino Unido, Sept. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Deriv, uma plataforma de negociação online de referência, que celebra 25 anos de inovação e excelência, foi reconhecida como “UK’s Best Workplaces in Financial Services & Insurance™” (Melhores Locais para Trabalhar no Reino Unido no Setor de Serviços Financeiros e Seguros™) em 2024. Esta prestigiada distinção sublinha o empenho da Deriv em cultivar uma cultura de trabalho baseada na confiança, inovação e excelência no serviço.

Além deste prestigiado reconhecimento, o escritório da Deriv no Reino Unido renovou a sua certificação Great Place to Work®, assim como seis outros escritórios (Paraguai, Chipre, França, Jordânia, Malta e Ruanda). Destaca-se o escritório da Deriv no Paraguai, que foi re-certificado pelo terceiro ano consecutivo. Esta conquista sublinha ainda mais a dedicação da empresa em criar um ambiente de trabalho positivo e motivador em todas as suas operações globais.

“É uma grande honra receber este prémio, especialmente porque as pessoas têm sido o centro do nosso negócio ao longo de 25 anos,” afirmou Seema Hallon, Diretora de Recursos Humanos. “Este reconhecimento é um reflexo do esforço e paixão da nossa equipa, que trabalha constantemente para criar um ambiente onde todos se sintam valorizados, motivados e inspirados a alcançar o seu máximo potencial. Estes prémios não celebram apenas os nossos sucessos passados, mas também reforçam a nossa convicção de que uma cultura de trabalho forte é essencial para o sucesso a longo prazo, estabelecendo as bases para os próximos 25 anos da Deriv .”

A recente distinção da Deriv sublinha os valores fundamentais que têm orientado o seu sucesso nos últimos 25 anos e continuarão a moldar o seu futuro.

A Deriv promove uma cultura de transparência, comunicação aberta e respeito mútuo, garantindo que todos os colaboradores se sintam seguros e confiantes no seu ambiente de trabalho. Inovação: A empresa incentiva a criatividade, experimentação e aprendizagem contínua, permitindo que os colaboradores desenvolvam soluções inovadoras para satisfazer as necessidades crescentes dos traders a nível global.

Benedict Gautrey, Diretor-Geral da Great Place To Work® Reino Unido, disse:

“A lista dos Melhores Locais para Trabalhar no Reino Unido no Setor de Serviços Financeiros e Seguros é baseada no feedback anónimo dos colaboradores desta indústria sobre a sua experiência de trabalho.

Realizar benchmarking em relação a outras empresas do setor, através de inquéritos aos colaboradores para compreender como a sua cultura se compara, ajuda os líderes a tomar decisões mais informadas sobre as áreas a melhorar e proporciona uma compreensão, baseada em dados, dos aspetos que tornam a sua proposta única, contribuindo para construir uma marca empregadora mais competitiva.

É inspirador ver tantas organizações a criar locais de trabalho verdadeiramente excecionais. ParabénsàDeriv por integrar esta lista prestigiada.”

“Vamos continuar a investir nas nossas pessoas e a promover um ambiente onde a confiança, inovação e serviço floresçam,” acrescentou Hallon. “É a nossa equipa excecional que impulsionará o crescimento contínuo e a inovação da Deriv no setor, assegurando que a empresa permaneça um “great place to work” nos próximos anos.”

Sobre a Deriv

Ao longo dos últimos 25 anos, a Deriv tem-se dedicado a tornar a negociação online acessível a todos, em qualquer lugar. Com a confiança de mais de 2,5 milhões de traders em todo o mundo, a empresa oferece uma vasta gama de opções de negociação e disponibiliza mais de 200 ativos em mercados populares, através de plataformas premiadas e intuitivas. Com uma equipa global de mais de 1.400 pessoas, a Deriv criou um ambiente que celebra as conquistas, promove o crescimento profissional e fomenta o desenvolvimento de talentos, refletido na sua acreditação Platinum pelos Investors in People.

