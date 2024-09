Abertas inscrições para curso de Inteligência Artificial para RI

No dia 16 de setembro de 2024, das 09:00 às 12:00, o Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI) realizará o curso "Inteligência Artificial na Prática para Relações com Investidores", na MZ Arena, Alameda Vicente Pinzon, 51, Vila Olímpia, em São Paulo (SP), em formato presencial.

O curso será conduzido por Jéssica Regina, profissional com 18 anos de experiência em contabilidade, finanças e controladoria. Jéssica Regina é fundadora da Financ.ia, a primeira startup no Brasil dedicada à educação em Inteligência Artificial (IA) para Finanças.

"A inteligência artificial é uma ferramenta muito importante para auxiliar os profissionais de RI a ganharem produtividade e capacidade analítica, fundamentais em um ambiente onde é necessário processar muitas informações com pressão de tempo. Além disso, é fundamental compreender as restrições da ferramenta, principalmente no manuseio de informações restritas, que fazem parte do dia a dia dos profissionais de Relações com Investidores", declara Alessandra Gadelha, Vice-Presidente do Conselho de Administração e Coordenadora da Comissão de Educação e Inovação do IBRI.

"A Educação é um dos pilares de atuação do IBRI. O curso está totalmente alinhado com a missão do Instituto, que é a de contribuir para a formação e valorização do Profissional de RI. Com a iniciativa do curso "Inteligência Artificial na Prática para Relações com Investidores", o Instituto traz mais uma oportunidade de capacitação para o RI, em um tema relevante e impactante para a carreira do profissional", conclui Luiz Henrique Valverde, Presidente Executivo do IBRI.

Para mais informações e inscrições, basta acessar:

https://www.ibri.com.br/pt-br/inscricao-iaeri/

Website: http://www.ibri.com.br