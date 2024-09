Como calcular os materiais utilizados na construção civil

Na área da construção civil, segundo especialistas, o cálculo dos materiais que serão utilizados é extremamente importante, pois define o conjunto de cômputos matemáticos com base em informações gráficas que determinam quantitativamente e qualitativamente cada um dos itens que compõem a obra.

De acordo com André Rossi, gerente de desenvolvimento e novos negócios da Barbieri do Brasil, essas informações serão essenciais na preparação dos documentos de qualquer projeto, especialmente no orçamento ou a quantificação econômica da obra.

Rossi destaca que o cálculo de materiais serve para definir a quantidade necessária para a execução de uma obra de acordo com os itens que a compõem, os volumes de obra e custos parciais para fins de pagamento pelo andamento da obra e as bases de planejamento em tempo e forma para cada uma das tarefas.

Segundo o executivo, ao organizar a quantificação e qualificação dos trabalhos necessários para a construção, o profissional responsável pelo projeto e/ou a direção da obra pode elaborar uma planilha de orçamento com propostas econômicas para comparação de preços, incluindo revisão e comparação clara e definitiva. “Os itens são organizados cronologicamente de acordo com o desenvolvimento da obra, sendo incorporadas informações precisas quanto às unidades de medida de cada item, seu cômputo e os custos unitários, parciais e totais”, explica.

Rossi destaca que a resolução cuidadosa da lista de itens implica a elaboração de um organograma de controle de extrema importância, tanto nas etapas anteriores à contratação dos trabalhos, quanto nas relativas ao controle para conferir o andamento das obras. “Durante a etapa de controle, a planilha que inclui a lista de itens manterá o nível de importância, pois facilitará a elaboração das folhas de medição (que indicam o andamento da obra) e dos certificados correspondentes (que aprovam as folhas de medição, permitindo o pagamento pelo que foi realizado nesta instância), estabelecendo automaticamente qualquer trabalho adicional que venha a ser executado fora do inicialmente previsto”, complementa.

Sendo assim, o executivo lista recomendações para realizar um cálculo de materiais preciso:

A primeira delas é estudar previamente a documentação, pois permitirá uma visão global do projeto a ser calculado. Da mesma forma, é possível saber quais são as particularidades e detalhes que podem influenciar no cômputo dos materiais.

O segundo ponto é sistematizar as informações das várias fontes, pois de acordo com o executivo, é muito importante organizar todas as informações em uma estrutura clara e compreensível, de fácil leitura e com o menor tamanho possível. Da mesma forma, segundo Rossi, é muito conveniente estabelecer uma unidade de medida descritiva dos títulos e itens em relação direta com os códigos da documentação gráfica e as diferentes planilhas. Isso facilita a interpretação da documentação, a utilização e a consulta durante a construção das obras; também simplifica as tarefas de controle e pagamento dos certificados correspondentes pelo andamento da obra já analisados.

Ainda de acordo com o executivo, é necessário que as medidas sejam precisas, pois nenhum item que faça parte da construção deve ser desprezado. “Existem algumas características dos projetos que têm impacto direto no cálculo dos materiais e, portanto, no orçamento final da obra. Manter essas particularidades em mente no planejamento da obra e na escolha dos materiais que irão compô-la evitará estouros inesperados de custos”, complementa.

Segundo Rossi, os mezaninos e tetos úmidos têm um peso consideravelmente maior do que os feitos a seco, devendo dimensionar os elementos estruturais com seções e espessuras de chapas maiores. “Se pretende economizar na obra, recomendamos a criação de telhados e mezaninos leves ou, caso esta alternativa não seja viável, a utilização de contrapisos de EPS leve para reduzir o seu próprio peso”, recomenda.

De acordo com o executivo, a colocação de aberturas de grandes dimensões sem apoio intermediário pode levar à utilização de vergas de seções maiores, reticuladas ou laminadas. A consideração de colunas intermediárias ajudará a economizar o custo da estrutura.

Para Rossi, as separações entre suportes são importantes na determinação da seção que terão os mezaninos e as coberturas. “Quanto maior for o vão a cobrir, maior será a seção dos perfis a serem utilizados, ocasionando um aumento na quantidade de aço a ser utilizado. Isso afetará significativamente o orçamento da obra”, explica.

Segundo o executivo, os painéis conferem rigidez à montagem estrutural. Em projetos com poucos painéis, devem ser escolhidas alternativas que ajudem a melhorar a rigidez, como adicionar placas OSB nas faces internas dos painéis, complementar os elementos de enrijecimento com contraventamentos em fita ou colocar perfis laminados que absorvam as cargas horizontais na estrutura do Steel Frame. “Essas alternativas são sempre complementares ao enrijecimento da própria estrutura, aumentando o custo dos materiais e aumentando a carga horária de trabalho”, destaca Rossi.

Sobre o destino do projeto, Rossi diz que é essencial para realizar o cálculo da estrutura, qual será a soma de todas as cargas que podem ocorrer naquele espaço durante a vida útil do edifício. “Por exemplo, não será o mesmo se o uso dado ao projeto for residencial, se forem instalados escritórios, uma biblioteca ou uma escola. Esses dados vão determinar as seções que terá a estrutura da nossa obra e, portanto, impactarão diretamente o resultado do nosso cálculo de materiais”, explica.

Por fim, o executivo destaca que a localização do projeto é outra informação fundamental que deve ser levada em consideração no pré-dimensionamento da estrutura antes do cálculo dos materiais, pois vai determinar as características da estrutura do Steel Frame, indicando se o projeto está em zona sísmica, se tem ventos fortes ou mesmo se é uma área onde neva.

