Como parte de suas iniciativas para proporcionar experiências multiculturais aos seus seguidores, a empresa está promovendo um sorteio que dará a chance de concorrer a um par de ingressos para um evento de renome na cidade do Rio de Janeiro.

Com o objetivo de apoiar e enriquecer experiências culturais, a ação busca conectar os amantes da cultura e do entretenimento com uma jornada com destino ao festival, intitulado na campanha como “Show de Rock dos Sonhos” na cidade maravilhosa no dia 21 de setembro de 2024, sábado.

A seleção do show foi baseada na decisão da empresa de atender aos pedidos dos seguidores nas mídias sociais e na compatibilidade do evento com a orientação e perfil de público da marca. Assim como a marca, o festival realizado anualmente no Rio de Janeiro é caracterizado por sua programação diversificada e sua representação do estilo de vida ativo.

A campanha integra uma série de ações focadas em viagens. Desde sua fundação em 1933 pelo imigrante polonês Sol Kofller, a marca tem como foco a produção de malas. Ao longo dos anos, buscou desenvolver-se com o propósito de inspirar a geração atual de viajantes exploradores do mundo.

O sorteio oferece aos seguidores da conta oficial do Instagram da marca no Brasil a chance de embarcar em uma experiência para o Show de Rock dos Sonhos, além de ganhar um kit de malas.

O início oficial da ação ocorreu no dia 24 de agosto de 2024. Para participar é necessário seguir o passo a passo que pode ser encontrado na página oficial do sorteio ou na publicação da @americantouristerbr no Instagram. O período de inscrição ocorrerá até o dia 13 de setembro de 2024. O sorteio ocorrerá no dia 14 de setembro de 2024 e o anúncio do vencedor no dia 16 de setembro de 2024.

A American Tourister

Com mais de 90 anos de história, já foi reconhecida internacionalmente por transportar um quadro de Da Vinci para a Galeria Nacional de Arte em Washington, e em 1970, com a campanha "Gorilla", que colocou a durabilidade de suas malas à prova contra um macaco. Essa propaganda se tornou protagonista de anúncios premiados, de acordo com a matéria publicada pela Promoview no primeiro semestre de 2023.

A marca também foi responsável pelo lançamento da bagagem moldada do mundo, o modelo Tri-Taper, produzido com plásticos rígidos e peso leve. “Antes da invenção da bagagem moldada, as malas eram geralmente feitas de materiais pesados, como couro, madeira e metal. Eram volumosas e difíceis de transportar, o que tornava as viagens muito mais cansativas e desconfortáveis. Além disso, a resistência delas era limitada, o que muitas vezes resultava em danos aos objetos pessoais dos viajantes durante o transporte”, explica Fernanda Segalla, Marketing Manager, da Samsonite Brasil, empresa que adquiriu a American Tourister em 1978. Com o advento do novo formato de malas, a companhia introduziu na indústria um novo conceito na produção de bagagens.

Website: https://samsonite.com.br/pages/american-tourister