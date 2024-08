IA nos negócios é tema de evento em Florianópolis

Nesta sexta-feira, 30 de agosto, acontece em Florianópolis o IA NIT Summit, um evento promovido pelo Núcleo de Inovação e Tecnologia da CDL Florianópolis com foco no aprimoramento da utilização da inteligência artificial nas empresas, que já é uma realidade no dia a dia do mercado brasileiro. Segundo um novo estudo da Deloitte, 58% das empresas no país já usam inteligência artificial no dia a dia. Ainda segundo a pesquisa, dentre as empresas que já usam, 79% pretendem aprofundar e estender a tecnologia para novas áreas.

Entendendo essa transformação mercadológica é que surgiu a demanda de promover um encontro trazendo a temática e as aplicabilidades no dia a dia das empresas, com exemplos reais e práticos. “Essa é uma demanda latente de mercado e uma oportunidade para que empreendedores e profissionais se aprofundem na temática, para saber o que é, como funciona e o futuro da Inteligência Artificial nos negócios”, explica Filipe Santos, coordenador do Núcleo de Inovação e Tecnologia da CDL Florianópolis.

Hoje a maior parte do uso de AI se dá na rotina administrativa (44% das empresas que usam AI usam para isso), no apoio à tomada de decisão (43%) e no atendimento e suporte ao cliente (39%). As áreas de tecnologia também estão avançadas, com 32% das empresas usando AI para análise de big data e 32% utilizando para apoiar o desenvolvimento de software.

O evento contará com quatro interlocutores:

- o empresário Jaime de Paula, Único Founder da Neoway, CO-founder and CEO do Paradigma's;

- Dr. Juan Pablo d. Boeira, uma das maiores autoridades do Brasil em IA;

- Rafael Milagre , diretor de IA da Nalk;

- Caroline Dallacorte, CEO TRIA Partners, empresa especializada em Tecnologia, Resultados e Inteligência Artificial.

Na programação, temas como “Entendendo sobre IA: Novos Modelos de Negócio e Aplicações com IA”, um workshop sobre estratégias de marketing e vendas com IA, gamificação com IA, uma palestra sobre a nova fronteira da inovação: além do Imaginável e a Era da IA.

A revolução da Inteligência Artificial está moldando o presente e o futuro das empresas e da sociedade como um todo. Com a aplicação da IA em crescimento constante, surge a necessidade de tornar essa tecnologia acessível às pessoas comuns, não apenas especialistas em TI. “Inteligência Artificial nos dias atuais, é exatamente como a Internet na década de 90. Muita gente não entendia o que era e para que servia ou viria a servir. Inclusive, escutei muito naquela época... para que vou ter um e-mail se eu posso enviar uma carta? Hoje, quem não sabe usar Internet, independente de ser uma "pessoa comum", é uma pessoa não apta para o mercado de trabalho. Logo mais, quem não souber lidar com IA, automaticamente não estará habilitado para o mercado de trabalho. Diante deste cenário, não existe uma "receita de bolo" para aprender a usar IA. Assim como cada pessoa aprendeu internet do seu jeito, cada um precisa buscar a sua melhor forma para isso. A diferença, é que precisará aprender muito mais rápido a lidar com IA do que a maioria levou para aprender a usar Internet”, destaca Juan Pablo Boeira.

“A inteligência artificial se tornou uma ferramenta indispensável para empresas que desejam melhorar seus procedimentos internos, melhorar a produtividade e se destacar no mercado. O grande desafio é compreender a mágica da IA para os negócios como forma de resolução dos problemas da forma mais simples possível. Os empresários buscam compreender como ensinar a IA a trabalhar para eles e não o contrário. Será um encontro produtivo e aberto para todos os players”, finaliza Filipe Santos.

Serviço

O que: capacitação sobre o uso da inteligência artificial nos negócios

Quando: 30 de agosto – sexta-feira

Onde: CDL Florianópolis - Rua Felipe Schmidt, 679, CDL Tech, Centro - Florianópolis

Horário: 14h

Website: https://www.cdlflorianopolis.org.br/