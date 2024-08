Projeto Heróis Portugueses do Brasil percorre a região Sul em expedição

Dando continuidade a uma trajetória de quase 10 anos, o projeto Heróis Portugueses do Brasil chega a sua quarta expedição. De 15 a 24 de agosto, sete expedicionários percorrem cerca de 14 cidades do Brasil e do Uruguai. A expedição destaca José da Silva Paes, nome que participou da construção e manutenção do território sul brasileiro. Este ano, o projeto ainda lança livro e vídeo documentário, além de exposição de fotos das expedições já realizadas. Ele é liderado por Raul Penna, Fernando Dias, Antônio Bacelar Carrelhas, Armando Abreu e Rômulo Alexandre Soares.

Engenheiro português, o homenageado desta edição, José da Silva Paes, veio ao Brasil para participar de missões militares na bacia do Rio Prata, tendo como primeiro objetivo tomar a Colônia de Sacramento, no Uruguai. Fundou Rio Grande, construiu fortes, criou um sistema de defesa de Florianópolis e foi o primeiro governador de Santa Catarina.

O Heróis Portugueses do Brasil, idealizado por Antonio Bacelar Carrelhas, teve início na Amazônia, em 2014, homenageando Pedro Teixeira. Em 2019, seguiu para o Nordeste, trazendo a história de Martins Soares Moreno, figura que atuou para impedir que os franceses e holandeses dominassem o Nordeste do Brasil e responsável pela fundação do estado do Ceará.

“Nós tivemos uma oportunidade, tanto na primeira expedição Amazônica, percorrendo mais de 4 mil quilômetros de rio, quanto no trecho entre o Ceará e São Luís, de fazer palestras em escolas e contar sobre esses personagens. Em um grupo de expedicionários ligados ao movimento associativo no Brasil, com uma conexão com a formação da identidade no país”, comenta o expedicionário Rômulo Alexandre Soares, ex-presidente da Câmara Portuguesa de Comércio do Ceará e ex-presidente da Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio do Brasil.

A terceira expedição, em 2023, celebrou o marco de 200 anos da Independência do Brasil de Portugal, revisitando os passos de Dom Pedro I. Completadas as quatro expedições, os expedicionários terão percorrido mais de 10.000 km, visitado mais de 100 cidades e lugarejos, palestrado para milhares de jovens estudantes da rede pública de ensino, distribuído e doado mais de 10.000 livros didáticos alusivos às expedições realizadas.

Integram a comitiva: Antonio Bacelar Carrelhas, Armando Leite Mendes Abreu, Fernando Meira Ribeiro Dias, Jeferson Rios Domingues, Raul Araújo Penna, Rômulo Alexandre Soares e Vittorio Lanari Junior.

