Expo Compliance 2024 reúne especialistas em conformidade

Nos últimos dias 6, 7 e 8 de agosto, o Centro de Convenções Santo Amaro em São Paulo recebeu o Expo Compliance 2024, evento no setor de conformidade e governança corporativa. O Grupo IAUDIT, especializado em canais de denúncias, compliance e background check, marcou presença como Apoiador Institucional do evento.

André Ribeiro, Head de Marketing do Grupo IAUDIT, comentou: "Participar do Expo Compliance foi uma oportunidade crucial para destacar a importância da conformidade, dos canais de denúncias e da verificação de antecedentes. A presença no evento permitiu fortalecer o diálogo sobre melhores práticas e inovações no setor, proporcionando uma plataforma para interações valiosas com especialistas e stakeholders".

O CEO do Grupo IAUDIT, Rodolpho Takahashi, acrescentou: "O Expo Compliance 2024 se mostrou um evento fundamental para o avanço das práticas de compliance. Estamos satisfeitos em contribuir para o desenvolvimento do setor e em promover soluções que ajudem as organizações a manter altos padrões de integridade e segurança".

O evento, que contou com a presença de líderes e profissionais da área, ofereceu discussões aprofundadas e networking sobre temas essenciais para a governança corporativa e compliance.

Sobre o Grupo IAUDIT

O Grupo IAUDIT oferece auditorias, consultoria empresarial e tecnologia. Especialmente para background check e canais de denúncias.

Website: http://www.iaudit.com.br