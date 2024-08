Estamos de parabéns: a icônica marca de beleza e empresa mundial de empreendedorismo Mary Kay Inc. foi novamente nomeada a marca número 1 de venda direta de cuidados com a pele e cosméticos de coloração no mundo* pela Euromonitor International.

A Euromonitor International é a principal fornecedora mundial de inteligência de negócios, análise de mercado e insights do consumidor, com mais de 50 anos de realização de pesquisas de mercado em mais de 100 países. O reconhecimento da Mary Kay não apenas atesta a qualidade incomparável da marca, mas também sua presença vasta e continuamente crescente no cenário internacional.

Além da honra global, a Mary Kay foi nomeada a marca número 1 de maquiagem facial e produtos para os lábios na América Latina*, a marca número 1 de cosméticos de coloração no México*, a marca número 1 de venda direta de produtos de beleza e cuidados pessoais no México* e a marca número 1 de cuidados com a pele no Cazaquistão*.

“Nossa fundadora e minha avó, Mary Kay Ash, ensinou a nunca descansar sobre os louros”, disse Ryan Rogers, CEO da Mary Kay. “Sei que ela estaria muito orgulhosa pelo fato de a Mary Kay ter recebido novamente essa prestigiosa homenagem. Essa distinção diz muito sobre nosso compromisso de investir em qualidade e inovação e sobre nossa incrível comunidade de consultoras de beleza independentes, que são a força motriz do nosso sucesso.”

O portfólio de produtos da Mary Kay é adorado no mundo todo porque inclui regimes de cuidados com a pele que atendem a uma grande variedade de necessidades de homens e mulheres de todas as idades. Os produtos de coloração da empresa também abrangem uma linha diversificada de tons de pele. Vários produtos favoritos de fãs contribuem para o status de liderança da Mary Kay, incluindo TimeWise® Miracle Set®, Mary Kay® Skin Care, Mary Kay® Oil-Free Eye Makeup Remover, Mary Kay Chromafusion® Eye Shadow, Mary Kay® Ultimate Mascara™, Mary Kay® Gel Semi-Matte Lipstick, Mary Kay Unlimited® Lip Gloss e Mary Kay® Waterproof Eyeliner. Os produtos da Mary Kay podem ser encontrados por meio de consultoras de beleza independentes, que oferecem um serviço personalizado on-line, nas mídias sociais e pessoalmente.

A Mary Kay tem um compromisso de longa data com o avanço da saúde da pele, pesquisa e desenvolvimento, e nutrição. A marca detém mais de 1,6 mil patentes de produtos, tecnologias e designs de embalagens no seu portfólio mundial.

Sobre a Mary Kay

Hoje. Agora. Sempre. Como uma das rompedoras de barreiras em sua origem, Mary Kay Ash fundou a marca de beleza de seus sonhos no Texas em 1963 com uma meta: enriquecer a vida das mulheres. Este sonho floresceu em uma empresa internacional com milhões de membros independentes da força de vendas em mais de 35 países. Durante 60 anos, a oportunidade Mary Kay capacitou as mulheres a definirem seu próprio futuro por meio da educação, orientação, defesa de direitos e inovação. A Mary Kay se dedica a investir na ciência por trás da beleza e produzir cuidados da pele, cosméticos coloridos, suplementos nutricionais e fragrâncias de última geração. A Mary Kay acredita na preservação de nosso planeta para as gerações futuras, ao proteger as mulheres afetadas pelo câncer e pela violência doméstica e incentivar os jovens a seguirem seus sonhos. Saiba mais em marykayglobal.com, encontre-nos no Facebook, Instagram e LinkedIn ou siga-nos no Twitter.

