Bargaço abre restaurante no Novotel Recife Marina

O restaurante Bargaço inaugura uma nova etapa em sua trajetória: a mudança para um novo endereço no Novotel, no Cais de Santa Rita, integrando o complexo do Porto Novo Recife. Essa é mais uma página na história de 33 anos de um dos endereços da gastronomia do país. Com a mudança, o Bargaço ganha vista para o estuário do Rio Capibaribe, o Bairro do Recife e a Marina Internacional. A mudança do Bargaço Recife para a nova localidade reflete a evolução do restaurante e marca uma nova fase da cidade, que vem recebendo investimentos na região central.

O empreendimento terá uma entrada independente do hotel, permitindo a visita de um público diverso, além dos hóspedes e dos visitantes do Recife Expo Center. Também será oferecido um serviço aos barcos ancorados na Marina.

“O Bargaço investe no resgate do centro da cidade e sente-se honrado em fazer parte do empreendimento do Porto Novo Recife”, afirma Franklin Gomes, CEO do grupo.

A nova estrutura passa a contar com 276 lugares, maior que a sede do Pina. Novidades serão apresentadas ao público, como a instalação de mesas em uma varanda com vista para a Marina. A entrada do restaurante recebe uma obra do artista Ferreira.

A nova casa também conta com salão para eventos corporativos e celebrações privativas. O espaço poderá ser modulado para receber um público de 20 a 50 pessoas e eventos com até 100 pessoas. Um espaço kids com temas náuticos também será oferecido aos clientes, proporcionando tranquilidade, segurança e momentos de lazer para a família. A ideia é que o gosto pelo restaurante continue sendo passado por gerações.

Os clientes irão encontrar um aquário com três cascatas e disposição visual de lagostas vivas, ostras depuradas e lambreta. A estrutura contará com uma escultura de Náiade Lins. O aquário foi feito em vidro e aço, com suporte móvel, e conta com equipamentos de filtragem para manutenção da qualidade da água e bem-estar dos animais.

Cardápio e bebidas

Ao entrar no restaurante, os clientes serão recebidos com uma vista para a Marina. Tudo em alinhamento com o cardápio baseado em frutos do mar e comida típica local, utilizando ingredientes regionais como dendê, farinha de mandioca, manteiga de garrafa, alémdos crustáceos e peixes frescos. Os pratos degustados pelo público continuarão no cardápio oferecido pelo Bargaço Recife. Algumas novidades foram incorporadas, como uma variedade de pratos individuais, incluindo pratos com lagosta, camarão e massas. O menu leva a assinatura dos chefs Rozendo e Batata.

Uma adega para 600 garrafas, com estrutura feita em aço e vidro, foi instalada no local. O Bargaço continua com a parceria com a vinícola Herdade dos Grous, que produz uma edição limitada, anualmente, de rótulos com a marca do restaurante.

A carta de drinks autorais também ganha novas receitas assinadas pelo mixologista Lucas Santos. As caipiroscas e caipirinhas com frutas locais estão mantidas no novo Bargaço Recife.

A depuração de ostras segue na nova casa. A técnica consiste na filtragem e purificação do molusco. As ostras permanecem no depurador por aproximadamente 12 horas antes de serem servidas. O processo confere segurança e qualidade na degustação da ostra, reduzindo o receio dos clientes de consumir ostras cruas. Os moluscos ficam imersos na água do mar filtrada, tratada com luz ultravioleta, cloração, filtração, oxidação com cloro, eliminando os riscos de contaminação por bactérias, vírus e outros microrganismos.

Ambientação e arquitetura

A decoração e ambientação do novo restaurante Bargaço são assinadas pela arquiteta Valéria Gomes. A decoração recebeu tons de azul, dando um ar mediterrâneo a todos os ambientes, com a predominância da madeira. Os arcos cimentados da estrutura original foram mantidos, valorizando o projeto do Porto Novo Recife, de Jerônimo Cunha Lima.

“Escolhemos elementos e materiais que proporcionem aconchego e iluminação com pontos de luz, buscando valorizar a arquitetura dos arcos cimentados. Buscamos cada detalhe para dar uma atmosfera tranquila e convidativa ao cliente, para que ele queira ficar no restaurante”, explica Valéria Gomes.

A decoração valoriza a arte popular pernambucana, com elementos como máscaras de Bezerros e peças de barro de Tracunhaém, livros de artistas nordestinos, entre outros. A varanda ganhou cadeiras confeccionadas com cordas náuticas, trazidas de Gravatá, em tons de azul e bege, além de almofadas bordadas e pintadas à mão por Rosa Gordilho, da Pink Bamboo.

Elementos da decoração do Bargaço serão transportados, como o piano, que fica no centro do salão, e o barco de remo, em madeira, com oito metros de comprimento, instalado no teto do bar. O tratamento acústico tem projeto de Débora Barretto, da Audium, tanto na parede quanto no teto.

História

O Bargaço nasceu há 33 anos, em 29 de janeiro de 1991, com a primeira sede na Avenida Boa Viagem. Em 2008, o Restaurante Bargaço Recife mudou-se para a Avenida Antônio de Gois, brindando a sua clientela com a vista para a Bacia do Pina. Em mais de 33 anos, o Bargaço Recife atendeu a mais de três milhões de clientes de diversas regiões do país e nacionalidades distintas, tendo o público local como o seu maior ativo.

A qualidade gastronômica do Bargaço foi reconhecida em toda a existência do prêmio Veja Comer e Beber, quando o restaurante foi agraciado em todas as edições. Os colaboradores são conhecidos pelo público recifense e muitos trabalham no restaurante há pelo menos 15 anos. Com a mudança, há a perspectiva de aumentar a equipe em até 10%.

