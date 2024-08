A Experian® – empresa global de dados e tecnologia - anunciou hoje que adquiriu a NeuroID, líder no setor de análise comportamental. Os recursos modernos e sem atritos da NeuroID ampliam o conjunto de risco de fraude da Experian, fornecendo uma nova camada de percepção dos sinais comportamentais digitais e análises observadas tanto para usuários novos quanto para os que retornam ao longo do ciclo de vida do cliente, incluindo abertura de contas, logins e transações.

As soluções de análise comportamental da NeuroID estão disponíveis agora com o CrossCore® na Experian Ascend Technology Platform™ como uma capacidade chave de detecção de fraude. As soluções de verificação de identidade e prevenção de fraudes da Experian ajudaram os clientes a evitar perdas estimadas em US$ 15 bilhões com fraudes em todo o mundo no ano passado. Com o NeuroID perfeitamente integradoàExperian, os clientes podem usar um provedor de serviços para monitorar e analisar proativamente o comportamento digital em tempo real de um usuário (por exemplo, como ele navega em um formulário e insere informações).

O surgimento de fraudes geradas por IA motivou empresas de todos os setores, desde serviços financeiros até saúde e comércio eletrônico, a buscarem novos tipos de tecnologia de detecção de fraudes, como a análise comportamental, em suas estratégias de fraude de originação e gerenciamento de contas. Os insights da análise comportamental ajudam a mitigar a fraude em tempo real e a evitar o roubo de identidade, o sequestro de contas, os ataques de bots, os ataques de bots de última geração e os anéis de fraude – permitindo que as empresas ofereçam uma experiência perfeita ao cliente.

“A nossa aquisição da NeuroID destaca o nosso compromisso de fornecer aos nossos clientes dados, análises e insights de classe mundial para prevenir fraudes. Juntamente com a NeuroID, estamos entusiasmados em criar novas ofertas combinadas que detectem riscos, mas também capacitem as empresas a navegar com confiança no ambiente on-line e a confiar em suas transações”, disse Robert Boxberger, presidente da Divisão de Identidade e Fraude da Experian na América do Norte. “No mundo altamente competitivo e digital de hoje, o uso de análises comportamentais é agora vital para inovar no futuro do combateàfraude”.

“Estamos em uma nova era de fraude impulsionada pela IA. As empresas estão sob imensa pressão para inovar rapidamente e aprimorar sua abordagem no combateàfraude. A NeuroID desbloqueia uma nova visão sobre o risco de um usuário com base em suas interações comportamentais”, disse Jack Alton, CEO da NeuroID. “Essa visão oferece às empresas uma linha de defesa proativa para detectar redes de fraude sofisticadas e ataques de bots. Ao unir forças com a Experian, estamos ansiosos para ajudar as empresas a navegar com confiança nesta nova era, com soluções que proporcionam experiências mais seguras e sem atritos”.

Para saber mais, acesse https://www.experian.com/business/solutions/fraud-management.

Sobre a NeuroID

A NeuroID, líder global em análise comportamental, oferece uma primeira linha de defesa contra fraudes, centrada na privacidade, para empresas digitais. O software da NeuroID determina se um usuário é humano ou um bot, e se o humano apresenta risco, com base no grau de familiaridade que ele tem com os dados que insere e com os quais interage. A tecnologia proprietária da NeuroID permite uma visibilidade profunda das interações digitais (sem coletar dados pessoais) para monitorar, alertar e agir proativamente contra fraudes. Combinada com orientação especializada, a NeuroID acelera a gestão de riscos moderna, permitindo que líderes globais detectem fraudes mais rapidamente, reduzam perdas e aumentem as economias. Mais informações sobre os produtos e serviços da NeuroID podem ser encontradas em https://www.neuro-id.com/.

Sobre a Experian

A Experian é uma empresa global de dados e tecnologia, que gera oportunidades para pessoas e empresas em todas as partes do mundo. Ajudamos a redefinir as práticas de empréstimo, descobrir e prevenir fraudes, simplificar a assistência médica, oferecer soluções de marketing digital e obter insights mais profundos sobre o mercado automotivo, tudo isso usando nossa combinação exclusiva de dados, análises e software. Também ajudamos milhões de pessoas a alcançar suas metas financeiras e a economizar tempo e dinheiro. Atuamos em uma série de mercados, desde serviços financeiros até saúde, automotivo, agrofinanças, seguros e muitos outros segmentos do setor.

Investimos em pessoas talentosas e em novas tecnologias avançadas para aproveitar o poder dos dados e inovar. Como empresa do índice FTSE 100 listada na Bolsa de Valores de Londres (EXPN), temos uma equipe de 22.500 pessoas em 32 países. Nossa sede corporativa fica em Dublin, Irlanda. Saiba mais em experianplc.com.

A Experian e as marcas comerciais da Experian mencionadas neste documento são marcas comerciais ou marcas registradas da Experian e de suas afiliadas. Outros nomes de produtos e empresas mencionados neste documento são propriedade de seus respectivos proprietários.

