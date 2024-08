Caminhão itinerante incentiva hábitos saudáveis em SP e MG

Entre os dias 6 e 30 de agosto, o projeto Meus Hábitos Saudáveis vai passar por escolas públicas das cidades Limeira, São Carlos, Ribeirão Preto e Franca, no interior de São Paulo, e Uberaba e Uberlândia, em Minas Gerais, levando atividades educativas e culturais que visam estimular nas crianças e adolescentes a adoção de hábitos mais saudáveis. A iniciativa é realizada pela NTICS Projetos e, com apoio do Rabobank, o projeto vai impactar cerca de 8 mil alunos.

“A educação das nossas crianças precisa ir além do conteúdo acadêmico. Ensinar sobre adoção de uma rotina saudável desde a infância promove saúde no longo prazo. Este projeto oferece a alunos de escolas públicas conhecimento sobre alimentação saudável e a importância da prática de esportes, educando para uma saúde física, mental e emocional melhores. De forma lúdica e divertida, o projeto amplia o aprendizado promovendo também a interação e a capacidade de comunicação entre as crianças, que também são elementos fundamentais para uma educação completa. E assim o Rabobank continua sua missão de cultivar um mundo melhor, juntos”, destaca Fabiana Alves, CEO Rabobank Brasil e Head para South America.

Com atividades para alunos entre 6 e 15 anos, o caminhão chega às escolas com ações divididas em um circuito de seis estações. Guiados por monitores capacitados, as atividades começam dentro do caminhão, onde alunos recebem informações sobre os benefícios de assumirem hábitos saudáveis diariamente. Na primeira etapa, eles passam por um painel de escrita, uma pirâmide alimentar magnética e ainda têm acesso a vídeos de realidade virtual que tratam sobre alimentação saudável.

O circuito continua fora do caminhão com outras cinco estações, sendo: Jogo Interativo sobre a identificação de alimentos benéficos para a saúde, Escada alimentar sobre a digestão do corpo humano e a relação dos alimentos com cada órgão, Atividade Física para liberar a endorfina e orientar sobre o benefício de praticar atividades físicas, uma Oficina de Teatro, para abordar temas culturais e de teatro, além da apresentação de uma Peça Teatral com fantoches com objetivo de apresentar tudo o que os alunos aprenderam no circuito em uma história lúdica.

“Hoje em dia, as crianças estão cada vez mais atentas a novas formas de aprendizado. Por isso, neste projeto nós usamos o que há de mais avançado nos campos da educação e da cultura, promovendo uma integração de várias áreas para levar aos alunos uma experiência única e que facilite o aprendizado e a gravação das informações. São recursos lúdicos, tecnológicos e que valorizam a experiência prática colocando as brincadeiras e a arte a favor do desenvolvimento dos alunos”, revela Abilio Martins, da NTICS Projetos.

O projeto também oferece um workshop de capacitação para professores, com a participação de um nutricionista que falará sobre a adoção de hábitos e sobre como eles podem usar a sala de aula para incentivar os alunos neste processo.

Cronograma

Limeira, SP

6/08 - EMEIEF Benedicta De Toledo, Profª

7/08 - Escola Maria Thereza Silveira De Barros Camargo

8 e 9/08 - Escola Municipal Maria Paulina Rodrigues Provinciatto

São Carlos, SP

12/08 - EMEB Ulysses Ferreira Picolo

13/08 - EMEB Antônio Stella Moruzzi

Ribeirão Preto, SP

14/08 - Escola Municipal Onorato de Luca

15 e 16/08 - EMEF Antonio Pocci

Franca, SP

19 e 20/08 - EMEB Profª Dorotea Paulino Ferro

21 E 22/08 - EMEB Frei Lauro de Carvalho Borges

Uberaba, MG

23/08 - Escola Municipal Joubert de Carvalho

26/08 - Escola Municipal Ricardo Misson

27/08 - Escola Municipal Stella Chaves

Uberlândia, MG

28/08 - E.M. do Bairro Shopping Park

29/08 - E.M. do Bairro Shopping Park

30/08 - E.M. Professora Carlota de Andrade Marquez

Sobre o Rabobank

O Rabobank e? um banco de atuação global especializado em soluções financeiras para o agronegócio e tem conhecimento em toda a cadeia de alimentos - do campo a? mesa do consumidor. Por meio da área de pesquisas, o RaboResearch, o banco desenvolve conteúdo sobre tendências e previsões sobre o agronegócio no Brasil e no mundo.

Com sede na Holanda, o Rabobank tem mais de 9 milhões de clientes e está presente em mais de 30 países. A instituição atua no Brasil há mais de 30 anos e conta com 17 agências no interior do país, com uma gama de serviços financeiros que inclui consultoria a empréstimos, gestão de riscos e investimentos para produtores rurais e grandes empresas agroindustriais.

Sobre a NTICS Projetos

A NTICS Projetos é uma empresa do Grupo Nest e atua há mais de 20 anos promovendo o desenvolvimento sustentável através de projetos e soluções. Desde sua fundação, a empresa já desenvolveu mais de mil projetos, impactando diretamente cerca de 10 milhões de pessoas.

Com matriz no Brasil e filiais nos Estados Unidos, há cinco anos, a NTICS Projetos se tornou signatária do Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), e desde então tem direcionado sua estratégia, alinhando todos os seus projetos aos ODS. A atuação da NTICS Projetos no Brasil tem como prioridade quatro dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: ODS 4 (Educação de Qualidade), ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico), ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis) e ODS 17 (Parceiras e Meios de Implantação).

Website: http://www.rabobank.com.br